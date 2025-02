Marvel zawiesił pracę nad trzema serialami. Jeden z nich miał być szczególnie ważny dla MCU

Decyzja studia odzwierciedla nowy trend modelu produkcji seriali, która została wdrożona w ostatnich latach. Parę lat temu dyrektorzy Marvela postanowili produkować mniej seriali, aby wypuszczane produkcje były bardziej jakościowe. Widzieliśmy to ostatnio na przykładzie Daredevil: Born Again, który to serial przeszedł całkowitą zmianę, chociaż prace nad poprzednią wersją były już w połowie produkcji. Od tego każdy projekt, który ma dojść do realizacji, musi mieć swojego showrunnera, a sama praca nad serialem przypomina tradycyjną telewizję.

Dopiero co informowaliśmy, że Marvel rezygnuje z produkcji jednego ze swoich filmów, który pierwotnie miał być serialem, a teraz pojawiły się kolejne doniesienia, według których studio zawiesza produkcję aż trzech swoich seriali. Mowa o produkcji poświęconej Novie, Strange Academy oraz Terror, Inc. Co ciekawe, żaden z tych tytułów nie został oficjalnie ogłoszony i potwierdzony przez Marvela.

Marvel postanowił z nieznanych przyczyn zawiesić pracę nad wspomnianymi trzema tytułami, skupiając się na innych priorytetach. Według scopera Daniela Richtmana studio zamierza poczekać z produkcją tych tytułów do czasu, aż nie zobaczą pilotów, po których podejmą decyzję, czy zamawiać całe sezonu. Innym powodem ma być skupienie się na bardziej ugruntowanych i tańszych serialach, co ma o tyle sensu, że wkrótce cała uwaga dyrektorów Marvela skupiona będzie na produkcji dwóch nowych części Avengersów.

Największym zaskoczenie jest przerwanie prac nad Novą, który to serial powstaje już od 2022 roku. Według niedawnych doniesień trwał nawet casting do roli Richarda Ridera, czyli nowego kosmicznego superbohatera w MCU. Mówiło się również, że w serialu wystąpi Henry Cavill, a sama historia miała być istotnym wprowadzeniem do trzeciej sagi MCU. Richtman dodał, że historia miała opowiedzieć o Riderze, który próbowałby odbudować Nova Corps w momencie, gdy Annihilus i jego Fala Anihilacji dokonują inwazji, grożąc przejęciem kontroli nad wszechświatem. Rider miałby przewodzić oddziałowi innych Nova, w tym Sama Alexandra oraz garstki oryginalnych postaci w wieku około 20 lat. Twórcy serialu mieli na oku dużą gwiazdę, taką jak Austin Butler, do roli Ridera. Glenn Close i John C. Reilly mieli powrócić do swoich ról ze Strażników Galaktyki.

Strange Academy było rozwijane od niedawna, a sam serial bazował na komiksie wydanym w marcu 2020 roku. Historia miała rozgrywać się w Nowym Orleanie i koncentrować na szkole dla magicznie uzdolnionych dzieci założonej przez Doktora Strange’a. Serial miał skupić się na Wongu, jako dyrektorze szkoły. Głównymi bohaterami mieli być America Chavez i Zelma Stanton. Była to odpowiedź Marvela na Harry’ego Pottera i Wednesday.

Najbardziej tajemniczym projektem z wymienionych jest Terror, Inc., o którym było najmniej głośno. Serial oparty zostałby na serii komiksów z 1992 roku, opowiadając o antybohaterze imieniem Terror, który posiada zdolności do włączenia części ciała innych osób do własnego, tym samym zdobywając ich wspomnienia i umiejętności. Showrunnerem serialu miał być Peter Cameron, który wcześniej pracował nad WandaVision oraz Carnival Row. Projekt ten opisywany był jako pełnoprawny horror przeznaczony dla dorosłych widzów. Terror po debiucie w swoim serialu miał dołączyć do zespołu z filmu Midnight Sons.