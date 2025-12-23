Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten serial ma szansę stać się najpopularniejszą nową serią science fiction. Wkrótce trafi na Disney+

Jakub Piwoński
2025/12/23 16:30
1
0

Ten zastrzyk “młodości” może przynieść efekt odwrotny od zamierzonego.

FX ujawniło pierwszy zwiastun mrocznego serialu science fiction The Beauty, który zadebiutuje już 21 stycznia 2026 roku. Produkcja powstała we współpracy z Ryane’em Murphym, twórcą m.in. głośnej serii American Horror Story. Serial oparty jest na komiksie Jeremy’ego Hauna i Jasona A. Hurleya i łączy elementy science fiction z horrorem.

The Beauty
The Beauty

The Beauty – nowy serial science fiction, premiera już w styczniu 2026

Akcja The Beauty rozgrywa się w Paryżu, gdzie dwójka agentów FBI, grana przez Evana Petersa i Rebeccę Hall, bada nowy dopalacz oferujący natychmiastowe piękno po jednym zastrzyku. Jednak efekt substancji niesie ze sobą przerażające konsekwencje. W obsadzie znaleźli się także Ashton Kutcher jako twórca narkotyku, Anthony Ramos jako ochroniarz firmy oraz Isabella Rossellini w roli Franny Forst.

FX ma spore plany wobes serialu, bo zapewnia, że może być “jednym z najpopularniejszych nowych seriali 2026 roku”. Pierwsze trzy odcinki pojawią się jednocześnie, a kolejne będą emitowane co tydzień, aż do finału pierwszego 11-odcinkowego sezonu. Produkcja trafi również na Disney+ w wersji międzynarodowej.

GramTV przedstawia:

Serial podtrzymuje charakterystyczny styl Murphy’ego: fascynacja wyglądem, obsesja na punkcie doskonałości i konsekwencje ludzkich pragnień, które w jego poprzednich projektach, jak American Horror Story, były źródłem mrocznej opowieści. Ryan Murphy, znany także z American Crime Story, pracuje równolegle nad antologiczną serią American Love Story i filmem The Shards, co pokazuje, że 2026 rok może być rokiem jego wielkiego powrotu na szczyt telewizji.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
Grze
Gramowicz
Dzisiaj 17:17

Ja pierdziele, kto jej szył ten kostium...




