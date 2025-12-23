Ten serial ma szansę stać się najpopularniejszą nową serią science fiction. Wkrótce trafi na Disney+

FX ujawniło pierwszy zwiastun mrocznego serialu science fiction The Beauty, który zadebiutuje już 21 stycznia 2026 roku. Produkcja powstała we współpracy z Ryane’em Murphym, twórcą m.in. głośnej serii American Horror Story. Serial oparty jest na komiksie Jeremy’ego Hauna i Jasona A. Hurleya i łączy elementy science fiction z horrorem.

The Beauty – nowy serial science fiction, premiera już w styczniu 2026

Akcja The Beauty rozgrywa się w Paryżu, gdzie dwójka agentów FBI, grana przez Evana Petersa i Rebeccę Hall, bada nowy dopalacz oferujący natychmiastowe piękno po jednym zastrzyku. Jednak efekt substancji niesie ze sobą przerażające konsekwencje. W obsadzie znaleźli się także Ashton Kutcher jako twórca narkotyku, Anthony Ramos jako ochroniarz firmy oraz Isabella Rossellini w roli Franny Forst.