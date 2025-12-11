Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei na PS5 za 81,83 zł na Allegro

Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei – oferta na Allegro
Pudełkowe wydanie, obejmujące ulepszone Uncharted 4: Kres Złodzieja oraz samodzielne Uncharted: Zaginione Dziedzictwo, to okazja dla fanów przygodowych gier akcji. Produkcja studia Naughty Dog wspiera polskie napisy, a dzięki aktualnej zniżce kosztuje wyraźnie mniej niż w innych sklepach. Opinie graczy o obu tytułach są bardzo pozytywne – na Steam wersje PC utrzymują oceny „bardzo pozytywne”.
Poszukaj szczęścia i zostaw swój ślad na mapie w grze UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection. Odkryj ekscytującą fabułę rodem z filmów i największe hity akcji z serii UNCHARTED, pełne dowcipu, sprytu i niesamowitych momentów z udziałem uwielbianych złodziei – Nathana Drake'a i Chloe Frazer.
W grze UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection, stworzonej przez wielokrotnie nagradzanego producenta Naughty Dog, znajdziesz dwie uznane przez krytyków, pełne podróży po całym świecie przygody dla jednego gracza z gier UNCHARTED 4: A Thief’s End i UNCHARTED™: The Lost Legacy. Każda z tych historii jest pełna śmiechu, dramatyzmu, dynamicznych walk i poczucia cudowności – a teraz została zremasterowana, aby zapewnić jeszcze większe wrażenia.
