Zaloguj się lub Zarejestruj

Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei na PS5 za 81,83 zł na Allegro

Mikołaj Berlik
2025/12/11 19:30
0
0

Odświeżona przygodówka Naughty Dog w niższej cenie na polskiej platformie.

W serwisie Allegro pojawiła się dobra oferta na Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei w wersji pudełkowej na PlayStation 5. Zestaw zawierający odświeżone historie Nathana Drake’a i Chloe Frazer kupimy obecnie za 81,83 zł.

Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei
Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei

Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei – oferta na Allegro

Pudełkowe wydanie, obejmujące ulepszone Uncharted 4: Kres Złodzieja oraz samodzielne Uncharted: Zaginione Dziedzictwo, to okazja dla fanów przygodowych gier akcji. Produkcja studia Naughty Dog wspiera polskie napisy, a dzięki aktualnej zniżce kosztuje wyraźnie mniej niż w innych sklepach. Opinie graczy o obu tytułach są bardzo pozytywne – na Steam wersje PC utrzymują oceny „bardzo pozytywne”.

Poszukaj szczęścia i zostaw swój ślad na mapie w grze UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection. Odkryj ekscytującą fabułę rodem z filmów i największe hity akcji z serii UNCHARTED, pełne dowcipu, sprytu i niesamowitych momentów z udziałem uwielbianych złodziei – Nathana Drake'a i Chloe Frazer.

W grze UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection, stworzonej przez wielokrotnie nagradzanego producenta Naughty Dog, znajdziesz dwie uznane przez krytyków, pełne podróży po całym świecie przygody dla jednego gracza z gier UNCHARTED 4: A Thief’s End i UNCHARTED™: The Lost Legacy. Każda z tych historii jest pełna śmiechu, dramatyzmu, dynamicznych walk i poczucia cudowności – a teraz została zremasterowana, aby zapewnić jeszcze większe wrażenia.

GramTV przedstawia:

Darmowa dostawa dostępna jest dzięki usłudze Allegro Smart!.

Tagi:

Ubisoft
promocja
PlayStation
Uncharted
promocje
PlayStation 5
Uncharted: Legacy of Thieves Collection
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112