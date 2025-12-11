Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei na PS5 za 81,83 zł na Allegro

W serwisie Allegro pojawiła się dobra oferta na Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei w wersji pudełkowej na PlayStation 5. Zestaw zawierający odświeżone historie Nathana Drake’a i Chloe Frazer kupimy obecnie za 81,83 zł.

Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei – oferta na Allegro

Pudełkowe wydanie, obejmujące ulepszone Uncharted 4: Kres Złodzieja oraz samodzielne Uncharted: Zaginione Dziedzictwo, to okazja dla fanów przygodowych gier akcji. Produkcja studia Naughty Dog wspiera polskie napisy, a dzięki aktualnej zniżce kosztuje wyraźnie mniej niż w innych sklepach. Opinie graczy o obu tytułach są bardzo pozytywne – na Steam wersje PC utrzymują oceny „bardzo pozytywne”.