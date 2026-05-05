Wokół GTA 6 panuje szaleństwo. Szef Take-Two mówi o "przerażających oczekiwaniach"

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że po dwóch przełożeniach Grand Theft Auto 6 wreszcie trafi na rynek. Listopadzie – nadchodź!
Trudno nie odnieść przy tym wrażenia, że mamy do czynienia z najbardziej wyczekiwaną grą w historii. Ciężar oczekiwań jest więc ogromny.
Oczekiwania względem Grand Theft Auto 6 są przerażająco wysokie
Wspomniał o tym również dyrektor generalny Take-Two, Strauss Zelnick. Ten uczestniczył w branżowej konferencji Interactive Innovation Conference w Las Vegas, podczas której udzielił wywiadu Bloomberg News. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, jak to jest stać z boku i obserwować to, co się wokół Grand Theft Auto 6 dzieje. A dzieje się przecież dużo, bo chociaż na pół roku przed premierą nadal nie widzieliśmy żadnego gameplayu, to gracze są rozgrzani do czerwoności. Wielu spodziewa się prawdziwego mesjasza gamingu, który na nowo zdefiniuje to, czym są gry z otwartym światem.
Myślę, że naszym celem jest dostarczenie konsumentom czegoś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyli. Obserwowanie tego z bocznej linii, ale będąc całkiem blisko samego jej frontu, jest bardzo, bardzo ekscytujące. I przerażające. Ponieważ oczekiwania są tak wysokie – podsumował Zelnick.
Mimo to CEO Take-Two tonuje nastroje tych, którzy już teraz wieszczą GTA 6 sukces. Niemniej trudno nie odnieść wrażenia, że robi to tylko po to, by choćby spróbować zdjąć z deweloperów część presji. Jednocześnie bowiem wypowiada się o osobach stojących za nadchodzącą grą w samych superlatywach. Jednocześnie zwrócił on uwagę na fakt, że jako wydawca dali Rockstarowi “nieograniczone zasoby finansowe”, co tylko potwierdza, z jaką skalą projektu mamy do czynienia. O nowym GTA od dawna przecież mówi się jako o najdroższej grze w historii branży.
Nigdy nie ogłaszamy sukcesu, zanim on nie nastąpi. Mamy najbardziej niesamowite zespoły kreatywne. Nie tylko zachęcamy je do podążania za swoimi pasjami, ale wręcz nalegamy, aby to robiły. Staramy się zapewniać im nieograniczone zasoby finansowe, kreatywne i ludzkie, a wtedy ich celem staje się dostarczenie perfekcji – stwierdził dyrektor generalny T2.
Grand Theft Auto 6 ma trafić na rynek 19 listopada – to wtedy grę w swoje ręce dostaną posiadacze konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Co ciekawe, dotychczas widzieliśmy tylko dwa zwiastuny bez rozgrywki, a wszelkie informacje są skrzętnie ukrywane. Mimo to już teraz analitycy zakładają, że w pierwszej dobie po premierze gra zarobi aż 2 miliardy dolarów.
