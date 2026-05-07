Nintendo może szykować aż dwie nowe Zeldy. Powrót do klasyki na 40-lecie serii?

Maciej Petryszyn
2026/05/07 14:30
Od premiery ostatniej gry z serii The Legend of Zelda minęły już 2 lata. Fani mają więc podstawy, by wyczekiwać kolejnej odsłony przygód Linka i Księżniczki Zeldy.

O tym, że kolejna gra w tego cyklu nadchodzi, mówi się od jakiegoś czasu. Okazuje się jednak, że na jednej produkcji może się nie skończyć.

The Legend of Zelda z dwiema nowymi grami?

O sprawie wspomina leaker Nash Weedle, który był gościem podcastu Attack The Backlog. Opowiedział on w nim o remake’u The Legend of Zelda: Ocarina of Time, który znalazł się na tapecie jeszcze w kwietniu. Jak podaje, o tym projekcie usłyszał po raz pierwszy już w 2022 roku – Nintendo miało wtedy zatrudniać liderów zespołów kreatywnych i artystycznych. Sam tytuł ma powstawać od zera, co oznacza, iż nie dostaniemy raczej zwykłego “kanciastego” odświeżenia klasyka z końcówki lat 90., a nowoczesny tytuł AAA oparty na blisko 30-letniej grze. Niemniej to nie wszystkie informacje.

Nash Weedle twierdzi, że Japończycy mają obecnie eksperymentować ze stylem graficznym. To oznaczałoby, że Ocarina of Time niekoniecznie musi w stu procentach przypominać Breath of the Wild czy też Tears of the Kingdom. Tak czy inaczej, gra ma być traktowana przez studio jako projekt wysokobudżetowy, co świadczyłoby, iż Nintendo ma uważać go za swoisty system seller dla Nintendo Switch 2. Za sam remake ma rzekomo odpowiadać Monolith Soft – twórcy Xenoblade Chronicles, którzy wspomagali Nintendo EPD w pracach nad BofW i TotK. Efekty mamy rzekomo zobaczyć już w przyszłym miesiącu na Nintendo Direct, na którym potwierdzona ma zostać też premiera pod koniec 2026 roku.

Ale to jeszcze nie wszystko. Wspomniany leaker twierdzi, że równolegle powstaje też druga gra z serii The Legend of Zelda. W tym wypadku mowa o klasycznej dwuwymiarowej produkcji, która miałaby powstawać na silniku znanym z The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom od Grezzo. Tytuł ten miałby uświetnić obchody 40-lecia marki, a także premierę filmu aktorskiego od Columbia Pictures, który na duży ekran wejdzie w maju 2027 roku. Nie wiadomo jednak, czy i ta produkcja zostanie nam pokazana przy okazji nadmienionego wcześniej Nintendo Direct, czy też Japończycy ujawnią ją dopiero w dalszej części roku.

Źródło:https://wccftech.com/zelda-ocarina-of-time-remake-building-scratch-2d-anniversary/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

