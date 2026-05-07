Nintendo może szykować aż dwie nowe Zeldy. Powrót do klasyki na 40-lecie serii?

O tym, że kolejna gra w tego cyklu nadchodzi, mówi się od jakiegoś czasu. Okazuje się jednak, że na jednej produkcji może się nie skończyć.

The Legend of Zelda z dwiema nowymi grami?

O sprawie wspomina leaker Nash Weedle, który był gościem podcastu Attack The Backlog. Opowiedział on w nim o remake’u The Legend of Zelda: Ocarina of Time, który znalazł się na tapecie jeszcze w kwietniu. Jak podaje, o tym projekcie usłyszał po raz pierwszy już w 2022 roku – Nintendo miało wtedy zatrudniać liderów zespołów kreatywnych i artystycznych. Sam tytuł ma powstawać od zera, co oznacza, iż nie dostaniemy raczej zwykłego “kanciastego” odświeżenia klasyka z końcówki lat 90., a nowoczesny tytuł AAA oparty na blisko 30-letniej grze. Niemniej to nie wszystkie informacje.