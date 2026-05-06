Duży przeciek z ARC Raiders. Nadchodzą klany, handel i nowa mapa?

Dataminerzy zdradzają, że gra może wkrótce otrzymać najbardziej wyczekiwane funkcje.
W sieci pojawiły się nowe informacje dotyczące ARC Raiders, które wskazują na spore zmiany planowane w kolejnych aktualizacjach. Według przecieków opartych na danych z plików gry, tytuł od Embark Studios może wreszcie doczekać się funkcji, o które społeczność prosi od premiery.
ARC Raiders – wyczekiwane funkcje i nowa zawartość
Najważniejsze nowości to system klanów oraz handel między graczami. Klany mają umożliwić wspólne wykonywanie zadań, zdobywanie doświadczenia i walut, a także łatwiejsze dobieranie graczy o podobnym stylu rozgrywki dzięki specjalnym tagom, takim jak PvP czy PvE. Z kolei handel ma odbywać się w specjalnej lokacji nazwanej „Speranza Pizza”, gdzie gracze będą mogli wymieniać się przedmiotami. Przeciek wspomina także o nowej mapie o nazwie Frozen Trail, która najpewniej wprowadzi zimowy klimat i nowe punkty zainteresowania. To kolejny krok po niedawnej aktualizacji Riven Tides, która rozszerzyła dostępny obszar gry, choć spotkała się z mieszanym odbiorem.
Na tym lista zmian się nie kończy. W planach mają być również nowe warunki na mapach, takie jak kwaśne deszcze, fale upałów czy toksyczne bagna, które wpłyną na sposób eksploracji i walki. Dodatkowo mówi się o nowych broniach, gadżetach – w tym wykrywaczu metalu – oraz nawet instrumentach muzycznych, które mogą urozmaicić rozgrywkę.
Wyciekły informacje o mapach:
Operacja ARC: Dead Reconing – Fregata (UFO) będzie przemierzać mapę
Toksyczne bagna – Pod bagnami wybuchły szczeliny geotermalne, uwalniając zarówno toksyczne gazy, jak i rzadkie surowce naturalne
Kwaśny deszcz – Szczególnie kwaśny deszcz powoduje korozję wszystkiego na powierzchni, zadając obrażenia każdemu Raiderowi, który znajdzie się na otwartej przestrzeni
Fala upałów – Płonące słońce praży wszystko i wszystkich, sprawiając, że samo poruszanie się jest wyczerpujące. Jeśli to możliwe, trzymaj się w cieniu
Królowe – W okolicy zauważono wiele Królowych, choć w pobliżu nie widać żadnych Żniwiarzy
Naprawa punktów powrotu – Większość punktów powrotu uległa awarii i przed użyciem będzie wymagała naprawy
Na razie wszystkie te informacje pozostają niepotwierdzone. Embark Studios nie odniosło się do przecieku, więc na oficjalne szczegóły dotyczące przyszłości ARC Raiders trzeba jeszcze poczekać.
