Duży przeciek z ARC Raiders. Nadchodzą klany, handel i nowa mapa?

W sieci pojawiły się nowe informacje dotyczące ARC Raiders, które wskazują na spore zmiany planowane w kolejnych aktualizacjach. Według przecieków opartych na danych z plików gry, tytuł od Embark Studios może wreszcie doczekać się funkcji, o które społeczność prosi od premiery.

ARC Raiders – wyczekiwane funkcje i nowa zawartość

Najważniejsze nowości to system klanów oraz handel między graczami. Klany mają umożliwić wspólne wykonywanie zadań, zdobywanie doświadczenia i walut, a także łatwiejsze dobieranie graczy o podobnym stylu rozgrywki dzięki specjalnym tagom, takim jak PvP czy PvE. Z kolei handel ma odbywać się w specjalnej lokacji nazwanej „Speranza Pizza”, gdzie gracze będą mogli wymieniać się przedmiotami. Przeciek wspomina także o nowej mapie o nazwie Frozen Trail, która najpewniej wprowadzi zimowy klimat i nowe punkty zainteresowania. To kolejny krok po niedawnej aktualizacji Riven Tides, która rozszerzyła dostępny obszar gry, choć spotkała się z mieszanym odbiorem.