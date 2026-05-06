Duży przeciek z ARC Raiders. Nadchodzą klany, handel i nowa mapa?

Mikołaj Berlik
2026/05/06 15:30
Dataminerzy zdradzają, że gra może wkrótce otrzymać najbardziej wyczekiwane funkcje.

W sieci pojawiły się nowe informacje dotyczące ARC Raiders, które wskazują na spore zmiany planowane w kolejnych aktualizacjach. Według przecieków opartych na danych z plików gry, tytuł od Embark Studios może wreszcie doczekać się funkcji, o które społeczność prosi od premiery.

ARC Raiders
ARC Raiders – wyczekiwane funkcje i nowa zawartość

Najważniejsze nowości to system klanów oraz handel między graczami. Klany mają umożliwić wspólne wykonywanie zadań, zdobywanie doświadczenia i walut, a także łatwiejsze dobieranie graczy o podobnym stylu rozgrywki dzięki specjalnym tagom, takim jak PvP czy PvE. Z kolei handel ma odbywać się w specjalnej lokacji nazwanej „Speranza Pizza”, gdzie gracze będą mogli wymieniać się przedmiotami. Przeciek wspomina także o nowej mapie o nazwie Frozen Trail, która najpewniej wprowadzi zimowy klimat i nowe punkty zainteresowania. To kolejny krok po niedawnej aktualizacji Riven Tides, która rozszerzyła dostępny obszar gry, choć spotkała się z mieszanym odbiorem.

Na tym lista zmian się nie kończy. W planach mają być również nowe warunki na mapach, takie jak kwaśne deszcze, fale upałów czy toksyczne bagna, które wpłyną na sposób eksploracji i walki. Dodatkowo mówi się o nowych broniach, gadżetach – w tym wykrywaczu metalu – oraz nawet instrumentach muzycznych, które mogą urozmaicić rozgrywkę.

Wyciekły informacje o mapach:

  • Operacja ARC: Dead Reconing – Fregata (UFO) będzie przemierzać mapę
  • Toksyczne bagna – Pod bagnami wybuchły szczeliny geotermalne, uwalniając zarówno toksyczne gazy, jak i rzadkie surowce naturalne
  • Kwaśny deszcz – Szczególnie kwaśny deszcz powoduje korozję wszystkiego na powierzchni, zadając obrażenia każdemu Raiderowi, który znajdzie się na otwartej przestrzeni
  • Fala upałów – Płonące słońce praży wszystko i wszystkich, sprawiając, że samo poruszanie się jest wyczerpujące. Jeśli to możliwe, trzymaj się w cieniu
  • Królowe – W okolicy zauważono wiele Królowych, choć w pobliżu nie widać żadnych Żniwiarzy
  • Naprawa punktów powrotu – Większość punktów powrotu uległa awarii i przed użyciem będzie wymagała naprawy

Na razie wszystkie te informacje pozostają niepotwierdzone. Embark Studios nie odniosło się do przecieku, więc na oficjalne szczegóły dotyczące przyszłości ARC Raiders trzeba jeszcze poczekać.

Źródło:https://gamerant.com/arc-raiders-leaks-updates-new-maps-enemies-clans-trading/

