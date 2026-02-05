Wyciekło LEGO z oczekiwanego filmu science fiction. Każdy fan będzie musiał mieć ten zestaw

Projekt Hail Mary – nowy zwiastun i wyciek zestawu LEGO
Na tym nie koniec, gdyż do sieci wyciekł zestaw LEGO Projekt Hail Mary. Fani filmu będą mogli kupić klocki przedstawiające statek kosmiczny głównego bohatera wraz z figurką Rylanda Grace’a oraz kosmity Rocky’ego. Zestaw został wyceniony na 99,99 dolarów, czyli w Polsce powinien kosztować około 500 zł.
Projekt Hail Mary powstał na podstawie bestsellerowej powieści o tym samym tytule autorstwa Andy’ego Weira. Film opowiada o nauczycielu nauk ścisłych o imieniu Ryland Grace (Ryan Gosling), który nagle budzi się na statku kosmicznym oddalonym o lata świetlne od Ziemi, nie mając pojęcia, kim jest ani jak się tam znalazł. Wraz z powracającą pamięcią zaczyna odkrywać swoją misję: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji, która powoduje wygasanie Słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby ocalić wszystko, co żyje na Ziemi… jednak niespodziewana przyjaźń sprawia, że być może nie będzie musiał robić tego samotnie.
W obsadzie obok Goslinga zobaczymy także: Sandrę Hüller, Lionela Boyce’a, Kena Leunga i Milanę Vayntrub.
GramTV przedstawia:
Za kamerą stanęli Phil Lord i Christopher Miller, duet odpowiedzialny 21 Jump Street oraz Spider-Man: Uniwersum, a scenariusz napisał Drew Goddard, autor Marsjanina. Film produkują Amy Pascal, Ryan Gosling, Phil Lord, Christopher Miller, Andy Weir, Aditya Sood oraz Rachel O’Connor. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się Patricia Whitcher, Drew Goddard, Lucy Kitada, Nikki Baida, Sarah Esberg i Ken Kao.
Przypomnijmy, że premierę Projektu Hail Mary wyznaczono na 20 marca 2026 roku.
