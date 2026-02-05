Wyciekło LEGO z oczekiwanego filmu science fiction. Każdy fan będzie musiał mieć ten zestaw

Cena nie powinna być przesadzona.

Już w przyszłym miesiącu doczekamy się premiery Projektu Hail Mary, czyli jednego z najbardziej oczekiwanych filmów science fiction. Niedawno dowiedzieliśmy się szczegółów dotyczących metrażu filmu, który zatrzyma nas na sali kinowej na długiej godziny. Teraz Amazon potwierdził, że już podczas zbliżającego się Super Bowl doczekamy się nowego zwiastuna filmu. Zapowiada to krótki, trzydziestosekundowy teaser produkcji, który zobaczycie poniżej. Projekt Hail Mary – nowy zwiastun i wyciek zestawu LEGO Na tym nie koniec, gdyż do sieci wyciekł zestaw LEGO Projekt Hail Mary. Fani filmu będą mogli kupić klocki przedstawiające statek kosmiczny głównego bohatera wraz z figurką Rylanda Grace’a oraz kosmity Rocky’ego. Zestaw został wyceniony na 99,99 dolarów, czyli w Polsce powinien kosztować około 500 zł.

Projekt Hail Mary powstał na podstawie bestsellerowej powieści o tym samym tytule autorstwa Andy’ego Weira. Film opowiada o nauczycielu nauk ścisłych o imieniu Ryland Grace (Ryan Gosling), który nagle budzi się na statku kosmicznym oddalonym o lata świetlne od Ziemi, nie mając pojęcia, kim jest ani jak się tam znalazł. Wraz z powracającą pamięcią zaczyna odkrywać swoją misję: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji, która powoduje wygasanie Słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby ocalić wszystko, co żyje na Ziemi… jednak niespodziewana przyjaźń sprawia, że być może nie będzie musiał robić tego samotnie. W obsadzie obok Goslinga zobaczymy także: Sandrę Hüller, Lionela Boyce’a, Kena Leunga i Milanę Vayntrub.

Za kamerą stanęli Phil Lord i Christopher Miller, duet odpowiedzialny 21 Jump Street oraz Spider-Man: Uniwersum, a scenariusz napisał Drew Goddard, autor Marsjanina. Film produkują Amy Pascal, Ryan Gosling, Phil Lord, Christopher Miller, Andy Weir, Aditya Sood oraz Rachel O’Connor. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się Patricia Whitcher, Drew Goddard, Lucy Kitada, Nikki Baida, Sarah Esberg i Ken Kao. Przypomnijmy, że premierę Projektu Hail Mary wyznaczono na 20 marca 2026 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.