To będzie nowy hit science fiction od Netflixa? Maszyna do zabijania na pierwszym zwiastunie

Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun filmu Maszyna do zabijania, w którym główną rolę gra Alan Ritchson. Produkcja łączy kino wojenne z science fiction i stawia bohaterów w obliczu zagrożenia, jakiego nie przewidział żaden wojskowy podręcznik.

Maszyna do zabijania – pierwszy zwiastun i data premiery nowego filmu science fiction od Netflixa

Ritchson wciela się w żołnierza armii Stanów Zjednoczonych, który bierze udział w selekcji kandydatów do elitarnej jednostki Rangersów. Rutynowe ćwiczenia szkoleniowe w górskim terenie szybko przeradzają się jednak w walkę o przetrwanie, gdy oddział natrafia na tajemniczą siłę spoza Ziemi. Zwiastun sugeruje, że kluczową rolę odegra potężna maszyna bojowa, a stawka konfliktu wykracza daleko poza los jednego plutonu.