To będzie nowy hit science fiction od Netflixa? Maszyna do zabijania na pierwszym zwiastunie

Radosław Krajewski
2026/02/04 19:30
0
0

Szykuje się ekscytujące widowisko.

Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun filmu Maszyna do zabijania, w którym główną rolę gra Alan Ritchson. Produkcja łączy kino wojenne z science fiction i stawia bohaterów w obliczu zagrożenia, jakiego nie przewidział żaden wojskowy podręcznik.

Maszyna do zabijania
Maszyna do zabijania

Maszyna do zabijania – pierwszy zwiastun i data premiery nowego filmu science fiction od Netflixa

Ritchson wciela się w żołnierza armii Stanów Zjednoczonych, który bierze udział w selekcji kandydatów do elitarnej jednostki Rangersów. Rutynowe ćwiczenia szkoleniowe w górskim terenie szybko przeradzają się jednak w walkę o przetrwanie, gdy oddział natrafia na tajemniczą siłę spoza Ziemi. Zwiastun sugeruje, że kluczową rolę odegra potężna maszyna bojowa, a stawka konfliktu wykracza daleko poza los jednego plutonu.

Za kamerą stanął Patrick Hughes, znany z takich filmów, jak Niezniszczalni 3, Bodyguard Zawodowiec oraz Człowiek z Toronto. Reżyser skompletował imponującą obsadę, w której znaleźli się między innymi: Dennis Quaid, Stephan James, Jai Courtney, Esai Morales, Keiynan Lonsdale oraz Daniel Webber. Hughes odpowiada również za produkcję i współtworzył scenariusz wraz z Jamesem Beaufortem, Toddem Liebermanem i Alexandrem Youngiem.

GramTV przedstawia:

Zwiastun jasno pokazuje, że Maszyna do zabijania celuje w rozmach i intensywne tempo, stawiając na efektowne sceny walki oraz gęstą atmosferę. Szykuje się więc kolejna hitowa propozycja od Netflixa.

Premierę filmu zaplanowano już na 6 marca. Zwiastun widowiska zobaczycie poniżej.

Tagi:

Popkultura
data premiery
zwiastun
film
science fiction
Patrick Hughes
sci-fi
film akcji
Alan Ritchson
War Machine
Maszyna do zabijania
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

