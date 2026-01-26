Ten wyczekiwany film science fiction, który jeszcze przed premierą okrzyknięto arcydziełem, będzie dla nas bardzo wymagający

Projekt Hail Mary zapowiada się na jedną z najbardziej ambitnych premier science fiction tego roku. Produkcję już teraz porównuje się do wielkich widowisk SF, w tym do Nowego początku i Interstellar. Jak się okazuje, film dorówna tym widowiskom nie tylko w emocjonalnym tonie, ale także za sprawą długości metrażu. Mówiąc wprost – to będzie długi film.

Projekt Hail Mary – wiemy, jak długi będzie film

Film wyreżyserowany przez Phila Lorda i Chrisa Millera, twórców m.in. Lego Przygoda, będzie trwał dokładnie 2 godziny i 46 minut. To zaledwie trzy minuty krócej niż Interstellar i ponad 20 minut dłużej niż Marsjanin, czyli poprzednia ekranizacja powieści Andy’ego Weira, adaptowana w tym wypadku przez Ridley Scotta. Dla porównania – 2001: Odyseja kosmiczna trwa 149 minut czyli 2 godziny i 29 minut.