Ten wyczekiwany film science fiction, który jeszcze przed premierą okrzyknięto arcydziełem, będzie dla nas bardzo wymagający

Ujawniono czas trwania filmu z Ryanem Goslingiem. Będzie długi, ale bywało już dłużej.
Projekt Hail Mary zapowiada się na jedną z najbardziej ambitnych premier science fiction tego roku. Produkcję już teraz porównuje się do wielkich widowisk SF, w tym do Nowego początku i Interstellar. Jak się okazuje, film dorówna tym widowiskom nie tylko w emocjonalnym tonie, ale także za sprawą długości metrażu. Mówiąc wprost – to będzie długi film.
Projekt Hail Mary – wiemy, jak długi będzie film
Film wyreżyserowany przez Phila Lorda i Chrisa Millera, twórców m.in. Lego Przygoda, będzie trwał dokładnie 2 godziny i 46 minut. To zaledwie trzy minuty krócej niż Interstellar i ponad 20 minut dłużej niż Marsjanin, czyli poprzednia ekranizacja powieści Andy’ego Weira, adaptowana w tym wypadku przez Ridley Scotta. Dla porównania – 2001: Odyseja kosmiczna trwa 149 minut czyli 2 godziny i 29 minut.
Tak długi metraż daje wyobrażenie o skali projektu. Fakt, że Amazon/MGM pozwolił twórcom na taką swobodę, sugeruje duże zaufanie do materiału i gotowość na rozwijanie zarówno złożonej fabuły, jak i postaci. Pytanie, czy długi metraż nie odstraszy widzów pozostaje otwarte – nie ma tu bowiem reguły. W ostatnim czasie twórcy da się nawet zauważyć, że twórcy mniej rygorystycznie podchodzą do cięć materiału, co owocuje dłuższymi filmami.Ku niezadowoleniu właścicieli kin, którzy apelują, by filmy nie były tak długie.
Warto dodać, że w 2025 roku tylko kilka hollywoodzkich produkcji przekroczyło granicę 160 minut, co wciąż pozostaje rzadkością w kinie głównego nurtu. Warto dodać, że wyjątkiem nie podlegającym żadnym regułom jest Avatar – trzecie widowisko z tej serii nawet z metrażem powyżej 180 minut zdołał zgarnąć ponad miliard dolarów.
Według Variety budżet filmu z Ryanem Goslingiem przekroczył 150 milionów dolarów. Projekt Hail Mary już teraz pojawia się w kontekście przyszłorocznych Oscarów, a informatorzy Deadline mieli określać go nawet mianem arcydzieła. Na razie warto jednak zachować ostrożność i poczekać na oficjalne reakcje widzów. Film trafi do kin 20 marca.
