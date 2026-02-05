Ten zaskakujący hit Netflixa dostanie zestawy Lego

Animowany film K-popowe łowczynie demonów okazał się jednym z najbardziej zaskakujących hitów ostatnich miesięcy. Produkcja bardzo szybko zdobyła ogromną popularność na Netfliksie, trafiając do ścisłej czołówki najczęściej oglądanych tytułów w historii platformy. Co ciekawe, film nie ograniczył się wyłącznie do streamingu – Netflix zdecydował się na eksperymentalną dystrybucję kinową, dzięki czemu animacja była wyświetlana również na dużym ekranie i tam także poradziła sobie nadspodziewanie dobrze.

K-Popowe łowczynie demonów otrzymają zestawy Lego

Sukces nie przeszedł bez echa w branży. K-popowe łowczynie demonów zdobył uznanie widzów na całym świecie, a jego piosenki zaczęły żyć własnym życiem w sieci. Coraz głośniej mówi się też o sezonie nagród – film jest wymieniany jako jeden z realnych kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film animowany, co tylko potwierdza skalę fenomenu, z jakim mamy do czynienia.