Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten zaskakujący hit Netflixa dostanie zestawy Lego

Jakub Piwoński
2026/02/05 15:10
0
0

Fani powinni być zachwyceni.

Animowany film K-popowe łowczynie demonów okazał się jednym z najbardziej zaskakujących hitów ostatnich miesięcy. Produkcja bardzo szybko zdobyła ogromną popularność na Netfliksie, trafiając do ścisłej czołówki najczęściej oglądanych tytułów w historii platformy. Co ciekawe, film nie ograniczył się wyłącznie do streamingu – Netflix zdecydował się na eksperymentalną dystrybucję kinową, dzięki czemu animacja była wyświetlana również na dużym ekranie i tam także poradziła sobie nadspodziewanie dobrze.

zapowiedź
zapowiedź

K-Popowe łowczynie demonów otrzymają zestawy Lego

Sukces nie przeszedł bez echa w branży. K-popowe łowczynie demonów zdobył uznanie widzów na całym świecie, a jego piosenki zaczęły żyć własnym życiem w sieci. Coraz głośniej mówi się też o sezonie nagród – film jest wymieniany jako jeden z realnych kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film animowany, co tylko potwierdza skalę fenomenu, z jakim mamy do czynienia.

GramTV przedstawia:

Nic więc dziwnego, że marka zaczyna wychodzić poza ekran. LEGO oficjalnie zapowiedziało zestawy inspirowane K-popowymi łowczyniami demonów. Duńska firma nie zdradziła jeszcze szczegółów, ale potwierdzono, że zabawki trafią do sprzedaży w 2026 roku. Pierwsza zapowiedź miała raczej formę teasera – pojawiła się grafika z demonicznym kotem Derpym, co wystarczyło, by rozbudzić wyobraźnię fanów.

Według wcześniejszych przecieków zestawy mogą być skierowane do młodszych odbiorców i wykorzystywać format znany z serii LEGO Friends, co sugeruje obecność mini-lalek zamiast klasycznych minifigurek. Internauci zwracają uwagę, że oficjalny merchandising pojawia się dość późno, bo w szczycie popularności filmu rynek był zalany głównie nieoficjalnymi produktami. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę niespodziewany sukces animacji, opóźnienie może być zrozumiałe.

Źródło:https://www.reddit.com/r/lego/comments/1qvpojn/lego_kpop_demon_hunters_formally_announced/

Tagi:

Popkultura
Netflix
LEGO
popkultura
film animowany
klocki
Klocki Lego
zestaw LEGO
K-popowe łowczynie demonów
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112