Nowy prequel kultowego science fiction w zaskakujący sposób reinterpretuje fabułę oryginalnego filmu

Fani mogą nie być zadowoleni.

Uniwersum kultowego horroru science fiction powraca z mocnym akcentem. Finał komiksowego prequela Event Horizon: Dark Descent nie tylko dopowiada losy pierwszej załogi statku, ale też całkowicie zmienia interpretację wydarzeń znanych z filmu Ukryty wymiar. Nowe elementy fabularne sprawiają, że historia legendarnego statku nabiera zupełnie innego znaczenia. Ukryty wymiar – komiksowy prequel reinterpretuje wydarzenia znane z oryginalnego filmu Ostatni zeszyt serii wydawnictwa IDW Dark przedstawia brutalny i bezkompromisowy obraz piekielnej podróży załogi Event Horizon. Twórcy postawili na atmosferę narastającego zagrożenia i beznadziei, jednocześnie prowadząc fabułę w sposób przypominający filmowy pierwowzór. Bohaterowie stają naprzeciw demonicznym siłom, które próbują całkowicie ich złamać, jednak wbrew wszystkiemu nie pozostają bezbronni. Załoga nie została bezradnie pochłonięta przez piekielny wymiar, jak sugerował film. Ostatni ocalali zdołali uruchomić ładunki i całkowicie zniszczyć Event Horizon.

To ogromna zmiana względem oryginalnej historii. W filmie sugerowano, że statek przetrwał eksplozję przynajmniej częściowo. Komiks przedstawia jednak całkowite zniszczenie jednostki oraz pokonanie Paimona, określanego jako król piekła. Załoga, przynajmniej teoretycznie, otrzymuje namiastkę spokoju po koszmarze, który przeżyła. Nowa wersja wydarzeń rodzi jednak fundamentalne pytanie. Skoro Event Horizon został kompletnie unicestwiony, w jaki sposób pojawia się ponownie siedem lat później w filmie?

Epilog komiksu przynosi zaskakującą odpowiedź. Statek zostaje odbudowany przez samego Paimona, nazwanego w historii władcą odrodzenia. Kluczową rolę odgrywa doktor William Weir, który według nowej interpretacji pozostawił w konstrukcji statku część własnej duszy, umożliwiając jego demoniczne odtworzenie. Jednocześnie twórcy pozostawiają pewną niepewność. Wyjaśnienie pochodzi od Claire, zmarłej żony Weira, kontrolowanej przez Paimona i próbującej za wszelką cenę sprowadzić go do piekła. Nie wiadomo więc, ile z tej historii jest prawdą, a ile manipulacją sił z innego wymiaru. Pewne jest jedno, reinterpretacja wydarzeń na zawsze zmienia sposób patrzenia na film. Komiks Event Horizon: Dark Descent #5 jest już dostępny w sprzedaży, a bezpośrednia kontynuacja Ukrytego wymiaru zatytułowana Event Horizon: Inferno zadebiutuje już w kwietniu 2026 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.