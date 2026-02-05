Takiej immersji w VR jeszcze nie było. Nowa gra lotnicza to perełka

Aces of Thunder, najnowsza gra Gaijin Entertainment, niespodziewanie wyrosła na jedną z najlepiej ocenianych produkcji VR ostatnich miesięcy. Tytuł, który zadebiutował na PC oraz goglach VR, zebrał bardzo wysoką notę w serwisie UploadVR. Pochwały zbiera immersja i jakość rozgrywki.

Aces of Thunder – jedna z najlepiej ocenianych gier VR ostatnich miesięcy

Za grę odpowiada studio znane przede wszystkim z War Thunder, ale tym razem postawiło ono na znacznie bardziej skupione doświadczenie. Aces of Thunder to realistyczny symulator walk powietrznych z czasów I i II wojny światowej, zaprojektowany z myślą o VR, choć dostępny również w wersji „płaskiej”. Gracze zasiadają wyłącznie w kokpicie – bez kamer zewnętrznych, bez nachalnego HUD-u i bez ułatwień znanych z bardziej arcade’owych produkcji.