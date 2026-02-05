Takiej immersji w VR jeszcze nie było. Nowa gra lotnicza to perełka

Nowa produkcja twórców War Thunder pokazuje, jak powinien wyglądać prawdziwy symulator w wirtualnej rzeczywistości.
Aces of Thunder, najnowsza gra Gaijin Entertainment, niespodziewanie wyrosła na jedną z najlepiej ocenianych produkcji VR ostatnich miesięcy. Tytuł, który zadebiutował na PC oraz goglach VR, zebrał bardzo wysoką notę w serwisie UploadVR. Pochwały zbiera immersja i jakość rozgrywki.
Aces of Thunder – jedna z najlepiej ocenianych gier VR ostatnich miesięcy
Za grę odpowiada studio znane przede wszystkim z War Thunder, ale tym razem postawiło ono na znacznie bardziej skupione doświadczenie. Aces of Thunder to realistyczny symulator walk powietrznych z czasów I i II wojny światowej, zaprojektowany z myślą o VR, choć dostępny również w wersji „płaskiej”. Gracze zasiadają wyłącznie w kokpicie – bez kamer zewnętrznych, bez nachalnego HUD-u i bez ułatwień znanych z bardziej arcade’owych produkcji.
Recenzent UploadVR podkreśla, że kluczową zaletą gry jest bezkompromisowe podejście do realizmu i immersji:
Aces of Thunder to jedno z najbardziej intensywnych i immersyjnych doświadczeń, jakie VR ma dziś do zaoferowania. Brak kamer zewnętrznych, niemal całkowite wyeliminowanie interfejsu i konieczność polegania wyłącznie na wzroku, słuchu oraz wskazaniach kokpitu sprawiają, że każda walka staje się autentycznym testem umiejętności pilota.
Gra oferuje zarówno tryby jednoosobowe – w tym historyczne scenariusze II wojny światowej i rozbudowany edytor misji – jak i klasyczne starcia multiplayer, z botami uzupełniającymi brakujących pilotów. Ważną różnicą względem War Thunder jest też model dostępu: wszystkie samoloty są dostępne od początku, bez żmudnego grindu.
Choć recenzja wskazuje na problemy z interfejsem i wysoką barierę wejścia, końcowy werdykt jest jednoznaczny. Opinie nie są jeszcze jednoznaczne. Gracze najwyraźniej jeszcze nie podzielają zachwytów krytyków, bo tytuł na Steam jak zbiera mieszane recenzje. Użytownik Gryf30 napisał:
Prosty, przejrzysty. Podobny do symulatora War Thunder, ale z myślą o VR. Zdecydowanie HOTAS [specjalny kontroler przyp. red.] to konieczność. Negatywne recenzje to osoby, które mają problemy z umiejętnościami.
Aces of Thunder to na pewno tytuł wymagający, ale najwyraźniej oferujący niezwykle autentyczne wrażenia z lotniczych bitew. Na pewno jednak dla fanów VR i klasycznych symulatorów to jedna z najmocniejszych premier ostatnich lat.
