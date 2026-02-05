The Grand Tour powraca po dwuletniej przerwie. Poznajcie nowych prowadzących, którzy zastąpili legendy motoryzacji

Nowa, sześcioodcinkowa seria połączy siły znanego miłośnika kolei Francisa Bourgeois z duetem motoryzacyjnym z YouTube, twórcami kanału Throttle House. Program pokaże wyzwania realizowane w różnych częściach świata. Widzowie zobaczą między innymi jazdę pojazdami torowymi przez pustynię w Angoli, eksplorację sceny motoryzacyjnej Malezji oraz testy amerykańskich samochodów sportowych w Kalifornii. Za produkcję odpowiada Studio Lambert, które zapowiada zachowanie charakterystycznego DNA serii przy jednoczesnym otwarciu nowego rozdziału z młodszą ekipą.

Prime Video oficjalnie ogłosiło powrót programu motoryzacyjnego The Grand Tour w zupełnie nowej odsłonie. Po dwóch latach od zakończenia ery Jeremy’ego Clarksona, Richarda Hammonda i Jamesa Maya, kultowa seria doczeka się nowego trio prowadzących. Gospodarzami zostaną Francis Bourgeois, Thomas Holland oraz James Engelsman, którzy jeszcze w tym roku zabiorą widzów w świeżą motoryzacyjną podróż po całym świecie.

Znalezienie odpowiednich następców nie było łatwe, ale trafiliśmy w dziesiątkę. Z ogromną radością przekazujemy kluczyki Thomasowi, Jamesowi i Francisowi, trzem wyjątkowym talentom wyłonionym w szeroko zakrojonych poszukiwaniach. Każdy z nich wnosi unikalną energię, która poprowadzi serię w nowe, ekscytujące rejony, zachowując ducha przygody i przyjaźni tak ważny dla tej marki.

Tara Erer z Prime Video podkreśla, że wybór nowych prowadzących do jednej z najpopularniejszych pozbawionych scenariusza brytyjskich produkcji platformy był ogromnym wyzwaniem:

Pracuję z Thomasem od prawie dekady, tworząc filmy o samochodach. Kto by pomyślał, że przez cały ten czas brakującym składnikiem był Francis Bourgeois. Niech motoryzacyjne przygody się rozpoczną – dodał Engelsman.

Kiedy po raz pierwszy usłyszałem, że restartują The Grand Tour i zastępują Clarksona, Hammonda i Maya, powiedziałem, że tylko idiota wziąłby tę pracę – wyznał Holland.

Powiedzenie o wielkich butach do wypełnienia samo przychodzi na myśl. W tym przypadku będzie to jak bieg Mo Faraha w kaloszach w rozmiarze czternaście. Na początku może być trochę niezręcznie i pewnie pojawią się odciski, ale ostatecznie będzie to interesujące widowisko – przyznał Bourgeois.

Głos zabrał także producent wykonawczy oryginalnej wersji programu Andy Wilman:

Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że możemy przekazać pałeczkę Thomasowi, Jamesowi i Francisowi, ponieważ robią to właściwie. Mają pasję i wiedzę, a co najważniejsze, w żadnym stopniu nie są kartonowymi kopiami poprzedniej trójki. Tworzą własną, wyjątkową chemię.

Thomas Holland i James Engelsman zdobyli rozpoznawalność dzięki kanałowi Throttle House, który obserwują miliony widzów, a roczna oglądalność sięga dziesiątek milionów. Holland specjalizuje się w samochodach o wysokich osiągach i działa jako dziennikarz motoryzacyjny oraz amatorski kierowca wyścigowy. Engelsman reprezentuje podejście pasjonata, czego symbolem jest jego Toyota Century, luksusowa limuzyna przygotowana niegdyś dla japońskiej rodziny cesarskiej.

Z kolei Francis Bourgeois zgromadził ogromną społeczność w mediach społecznościowych dzięki materiałom o kolejnictwie, jednak posiada także wykształcenie inżyniera mechanika i doświadczenie zawodowe w Rolls Royce, a jego umiejętności pozwalają rozpoznawać modele pojazdów po samym dźwięku silnika.

Nowa odsłona The Grand Tour zadebiutuje jeszcze w tym roku na Prime Video i będzie dostępna globalnie w ponad 240 krajach i terytoriach. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana.