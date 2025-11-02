To najbardziej oczekiwane filmy science fiction 2026 roku. Mocny rok dla fanów gatunku

Przyszły rok będzie obfity w świetnie zapowiadające się produkcje dla fanów sci-fi.

Kolejny rok przyniesie prawdziwy wysyp filmów science ficion. Zestaw nazwisk i projektów, które trafią wtedy do kin, robi ogromne wrażenie, począwszy od Denisa Villeneuve’a i Ridleya Scotta, po Stevena Spielberga i Ryana Goslinga. W planach są zarówno kontynuacje kinowych arcydzieł, jak i świeże, oryginalne wizje, które mogą wyznaczyć nowe kierunki dla całego gatunku. Najbardziej oczekiwane filmy science fiction w 2026 roku Na czele tego imponującego zestawienia stoi Diuna: Część trzecia, czyli finał trylogii Denisa Villeneuve’a, opartej na powieściach Franka Herberta. Po sukcesie Diuny 2, która zdobyła serce krytyków, widzów, co przełożyło się na ponad 700 milionów dolarów w globalnym box office, reżyser mierzy się z jeszcze większym wyzwaniem. Trzecia odsłona zaadaptuje powieść Mesjasz Diuny, znacznie bardziej mistyczną i filozoficzną od poprzednich tomów.

Villeneuve zapowiada, że chce stworzyć „intymne, ale monumentalne zakończenie” sagi o Paul’u Atrydzie. Premiera zaplanowana jest na 18 grudnia 2026 roku. Zaledwie dziewięć miesięcy przed Diuną do kin trafi projekt, który już dziś budzi ogromne emocje. The Dog Stars to adaptacja powieści Petera Hellera, rozgrywająca się w świecie po katastrofalnej pandemii. W główną rolę wcieli się Jacob Elordi, znany z serialu Euforia i Saltburn. Za kamerą stanie Ridley Scott. To jego pierwsze od dawna autorskie podejście do science fiction, niezwiązane z żadną franczyzą. Historia ma skupić się na samotnym pilocie i jego psie, którzy próbują przetrwać w wymarłym świecie. Po epickich widowiskach, takich jak Napoleon, Scott ma okazję powrócić do bardziej kameralnego, emocjonalnego kina, które przyniosło mu status legendy gatunku.

Tydzień przed premierą filmu Scotta na ekrany trafi Projekt Hail Mary, ekranizacja bestsellerowej powieści Andy’ego Weira, autora Marsjanina. Głównym bohaterem będzie nauczyciel nauk ścisłych, który budzi się samotnie na statku kosmicznym, nie pamiętając, jak się tam znalazł. Z czasem odkrywa, że jego misja ma na celu ocalenie ludzkości przed zagładą. W roli głównej wystąpi Ryan Gosling, a reżyserią zajmą się Phil Lord i Christopher Miller, duet odpowiedzialny za Spider-Man Uniwersum i 21 Jump Street. Scenariusz przygotował Drew Goddard, nominowany do Oscara za Marsjanina. Zapowiada się połączenie naukowej przygody, emocji i humoru, które może powtórzyć sukces filmu z Mattem Damonem sprzed dekady. W czerwcu 2026 roku premierę będzie miał niezatytułowany film Stevena Spielberga, który ma być jego powrotem do klasycznej fantastyki. W głównej roli wystąpi Emily Blunt, a fabuła koncentrować się będzie wokół tajemniczych zjawisk na niebie i kontaktu z nieznanym. Film zapowiadany jest jako duchowy następca Bliskiego spotkania trzeciego stopnia oraz E.T., z nutą thrillera i współczesnego podejścia do tematu UFO. Spielberg, uznawany za jednego z ojców nowoczesnego kina science fiction, po latach przerwy ma szansę ponownie wyznaczyć standardy w gatunku, który sam współtworzył. W sierpniu uwagę widzów przyciągnie Flowervale Street, nowy projekt Davida Roberta Mitchella, twórcy kultowego horroru Coś za mną chodzi. W filmie wystąpią Anne Hathaway i Ewan McGregor jako para, która zaczyna obserwować dziwne zjawiska w swoim spokojnym sąsiedztwie. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, ale według doniesień w historii mają pojawić się dinozaury. Produkcja ma łączyć elementy thrillera, science fiction i nostalgii za kinem lat 80., co czyni ją jednym z najbardziej zagadkowych, ale i intrygujących tytułów przyszłego roku. Rok 2026 nie obejdzie się bez wielkich widowisk opartych na popularnych markach. Do kin trafią między innymi The Mandalorian & Grogu, czyli pełnometrażowa kontynuacja serialu z uniwersum Gwiezdnych wojen, oraz Masters of the Universe, nowa wersja klasycznej historii o He-Manie. Nie zabraknie też superbohaterskich propozycji z Supergirl oraz Avengers: Doomsday na czele, które zapowiadają się na jedne z największych premier roku.

