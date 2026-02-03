Cyberpunk 2077: Night City Reborn to najbardziej kompletna wersja gry. Night City oferuje ogrom możliwości

Niedawno zadebiutował nowy, rozbudowany projekt moderski zatytułowany Night City Reborn, który zamienia Night City w znacznie bogatsze, bardziej szczegółowe i wyraźnie odświeżone miasto przyszłości. Projekt nie jest pojedynczym modem, lecz ogromną kolekcją liczącą ponad 600 dodatków, regularnie aktualizowanych i dostosowanych do najnowszej wersji gry, czyli patcha 2.31. Projekt rozwijany jest od dłuższego czasu, a ostatnia aktualizacja pojawiła się zaledwie kilka dni temu.

Cyberpunk 2077: Night City Reborn – kompleksowa paczka modów z personalizacją postaci i nie tylko

Pakiet obejmuje bardzo szeroki zakres zmian. Znajdziemy tu poprawki wizualne, ulepszone modele pojazdów, realistyczne bronie inspirowane prawdziwymi konstrukcjami, nowe i rozbudowane lokacje, a także szeroki zestaw ubrań, które znacząco podnoszą poziom personalizacji postaci. To szczególnie istotne, gdyż wielu graczy od dawna narzekało na ograniczoną ofertę kosmetyczną w podstawowej wersji gry.