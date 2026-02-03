Zaloguj się lub Zarejestruj

Cyberpunk 2077: Night City Reborn to najbardziej kompletna wersja gry. Night City oferuje ogrom możliwości

Radosław Krajewski
2026/02/03 11:15
Projekt oferuje wszystko to, czego fani Cyberpunka 2077 mogą oczekiwać od gry.

Niedawno zadebiutował nowy, rozbudowany projekt moderski zatytułowany Night City Reborn, który zamienia Night City w znacznie bogatsze, bardziej szczegółowe i wyraźnie odświeżone miasto przyszłości. Projekt nie jest pojedynczym modem, lecz ogromną kolekcją liczącą ponad 600 dodatków, regularnie aktualizowanych i dostosowanych do najnowszej wersji gry, czyli patcha 2.31. Projekt rozwijany jest od dłuższego czasu, a ostatnia aktualizacja pojawiła się zaledwie kilka dni temu.

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077: Night City Reborn – kompleksowa paczka modów z personalizacją postaci i nie tylko

Pakiet obejmuje bardzo szeroki zakres zmian. Znajdziemy tu poprawki wizualne, ulepszone modele pojazdów, realistyczne bronie inspirowane prawdziwymi konstrukcjami, nowe i rozbudowane lokacje, a także szeroki zestaw ubrań, które znacząco podnoszą poziom personalizacji postaci. To szczególnie istotne, gdyż wielu graczy od dawna narzekało na ograniczoną ofertę kosmetyczną w podstawowej wersji gry.

Część zawartości kierowana jest do dorosłych odbiorców i obejmuje bardziej odważne modyfikacje ciała oraz wyglądu postaci. Dobrze oddaje to ducha Night City jako miasta bez zahamowań, w którym gracze mogą eksplorować różne estetyczne i fabularne ścieżki bez narzuconej oceny.

GramTV przedstawia:

Night City Reborn to propozycja przede wszystkim dla tych, którzy znają już Cyberpunka 2077 niemal na pamięć, ale wciąż chcą do niego wracać. Dzięki nowym detalom, poprawionej oprawie i świeżym lokacjom miasto sprawia wrażenie bardziej żywego i gęstszego niż kiedykolwiek wcześniej. To również kolejny dowód na to, jak silny wpływ miało Night City na markę stworzoną przez CD Projekt Red.

Cyberpunk 2077: Night City Reborn pobierzecie z tej strony. Plik waży aż 5,9 GB.

Źródło:https://screenrant.com/cyberpunk-2077-night-city-reborn-fan-overhaul/

Tagi:

News
CD Projekt RED
RPG
mody
Cyberpunk 2077
modyfikacje
cyberpunk
science fiction
fanowski projekt
fanowska modyfikacja
twórczość fanowska
Cyberpunk 2077: Night City Reborn
