Właśnie tak ma wyglądać pierwszy składany iPhone. Wyciek ujawnia szczegóły

Co ciekawe, w tym IPhonie nie uświadczymy Face ID.
Apple przygotowuje zupełnie nowy kierunek dla swojego smartfona – składany iPhone, który miałby zmienić dotychczasowy styl serii. Choć firma nie pokazała jeszcze oficjalnej prezentacji, najnowsze informacje pozwalają wyobrazić sobie, jak może wyglądać nowy model, roboczo nazywany iPhone Fold.
Nadchodzi iPhone Fold
Według wycieków urządzenie ma otrzymać ogromny akumulator o pojemności ponad 5500 mAh, co wskazuje na duży ekran i zaawansowane funkcje. Przyciski do regulacji głośności mają zostać przeniesione na górną krawędź – podobnie jak w iPadzie mini – a włącznik z Touch ID oraz sterowanie aparatem trafią na prawą stronę. Lewa krawędź pozostanie pusta, co wyróżnia urządzenie na tle tradycyjnych iPhone’ów.
Tył smartfona będzie inspirowany iPhonem Air. Znajdzie się tam pionowa wyspa na dwa aparaty – główny i szerokokątny – z lampą błyskową i mikrofonem, całość w kolorze czarnym. W składanym iPhonie nie pojawi się Face ID – zamiast tego użytkownicy skorzystają z Touch ID oraz dwóch przednich aparatów, umieszczonych na ekranie zewnętrznym i głównym. Dynamiczna wyspa zostanie jednak zachowana w minimalnej formie, ograniczona do otworów na obiektywy.
Do tej pory ujawniono tylko jeden wariant kolorystyczny – biały – choć można spodziewać się również czarnego modelu. Wnętrze telefonu zostanie zorganizowane w piętrową konstrukcję, z płytą główną umieszczoną po prawej stronie, co pozwoli maksymalnie wykorzystać przestrzeń i zmieścić pojemną baterię. Choć wszystkie te informacje pochodzą od źródeł branżowych i nie stanowią oficjalnej prezentacji, można zakładać, że tak właśnie może wyglądać pierwszy składany iPhone od Apple, który z pewnością będzie dużym krokiem w historii ich smartfonów. Na potwierdzenie tych informacji musimy jeszcze poczekać.
