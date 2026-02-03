Właśnie tak ma wyglądać pierwszy składany iPhone. Wyciek ujawnia szczegóły

Co ciekawe, w tym IPhonie nie uświadczymy Face ID.

Apple przygotowuje zupełnie nowy kierunek dla swojego smartfona – składany iPhone, który miałby zmienić dotychczasowy styl serii. Choć firma nie pokazała jeszcze oficjalnej prezentacji, najnowsze informacje pozwalają wyobrazić sobie, jak może wyglądać nowy model, roboczo nazywany iPhone Fold.

Nadchodzi iPhone Fold

Według wycieków urządzenie ma otrzymać ogromny akumulator o pojemności ponad 5500 mAh, co wskazuje na duży ekran i zaawansowane funkcje. Przyciski do regulacji głośności mają zostać przeniesione na górną krawędź – podobnie jak w iPadzie mini – a włącznik z Touch ID oraz sterowanie aparatem trafią na prawą stronę. Lewa krawędź pozostanie pusta, co wyróżnia urządzenie na tle tradycyjnych iPhone’ów.