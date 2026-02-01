Zaloguj się lub Zarejestruj

Premiera najważniejszego moda do Gothica. Kultowe RPG w nowym wydaniu

Radosław Krajewski
2026/02/01 07:30
0
0

Gra Piranha Bytes doczekała się wyczekiwanej modyfikacji.

Po półtora roku od zapowiedzi do sieci trafiła modyfikacja Ślōnski Gothic przeznaczona dla pierwszej części Gothica. Projekt wprowadza do klasyka pełne tłumaczenie na język śląski oraz kompletny dubbing, co czyni go jedną z najbardziej ambitnych inicjatyw społecznościowych związanych z tą grą w ostatnich latach.

Gothic
Gothic

Śląski Gothic – premiera oczekiwanej modyfikacji

Za warstwę głosową odpowiada zespół złożony nie tylko z fanów serii, ale także z sześciu aktorów Teatru Śląskiego. W obsadzie usłyszymy również rozpoznawalnych twórców internetowych, w tym Niklausa Pierona i Bonkola, a całość powstawała z udziałem lokalnych pasjonatów świata Gothica. W śląskim dubbingu usłyszycie również naszego redakcyjnego kolegę, czyli Mateusza Kapustę, który udzielił swojego głosu Bloodwynowi, a także kilku innym postaciom. Twórcy podkreślają, że projekt był możliwy między innymi dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach programu Mikrograntów.

Ślonski Gothic to wyjątkowa modyfikacja oferująca pełne tłumaczenie gry na język śląski wraz z kompleksowym udźwiękowieniem. Dzięki środkom uzyskanym w ramach Mikrograntów, w projekcie biorą udział nie tylko fani gry, lecz także profesjonalni aktorzy teatralni i filmowi. Razem z nami odkryj świat Gothica na nowo i zanurz się w jego unikalnym klimacie! – napisano na stronie projektu.

Ślōnski Gothic nie ogranicza się wyłącznie do zmian językowych. Modyfikacja oferuje odświeżony interfejs, przebudowaną arenę w Starym Obozie oraz nowe opcje dostępne w menu. Pojawiają się także drobniejsze, ale obecne w trakcie rozgrywki nowości, takie jak dodatkowe interakcje z wybranymi postaciami i przedmiotami, które urozmaicają znaną historię.

GramTV przedstawia:

Autorami projektu są Mateusz Tomanek, Karol Chwastek oraz Michał Mikołajczyk. Ich celem było pokazanie kultowej gry z zupełnie innej, regionalnej perspektywy i zaproszenie graczy do ponownego odkrycia Kolonii w unikalnym, śląskim klimacie.

Modyfikację pobierzecie bezpośrednio ze Steama lub ModDB. Więcej informacji o projekcie znajdziecie na oficjalnej stronie Ślōnskiego Gothica.

Tagi:

News
RPG
mody
Piranha Bytes
modyfikacje
dubbing
Gothic
fanowski projekt
fanowska modyfikacja
twórczość fanowska
Ślonski Gothic
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112