Premiera najważniejszego moda do Gothica. Kultowe RPG w nowym wydaniu

Gra Piranha Bytes doczekała się wyczekiwanej modyfikacji.
Po półtora roku od zapowiedzi do sieci trafiła modyfikacja Ślōnski Gothic przeznaczona dla pierwszej części Gothica. Projekt wprowadza do klasyka pełne tłumaczenie na język śląski oraz kompletny dubbing, co czyni go jedną z najbardziej ambitnych inicjatyw społecznościowych związanych z tą grą w ostatnich latach.
Śląski Gothic – premiera oczekiwanej modyfikacji
Za warstwę głosową odpowiada zespół złożony nie tylko z fanów serii, ale także z sześciu aktorów Teatru Śląskiego. W obsadzie usłyszymy również rozpoznawalnych twórców internetowych, w tym Niklausa Pierona i Bonkola, a całość powstawała z udziałem lokalnych pasjonatów świata Gothica. W śląskim dubbingu usłyszycie również naszego redakcyjnego kolegę, czyli Mateusza Kapustę, który udzielił swojego głosu Bloodwynowi, a także kilku innym postaciom. Twórcy podkreślają, że projekt był możliwy między innymi dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach programu Mikrograntów.
Ślonski Gothic to wyjątkowa modyfikacja oferująca pełne tłumaczenie gry na język śląski wraz z kompleksowym udźwiękowieniem. Dzięki środkom uzyskanym w ramach Mikrograntów, w projekcie biorą udział nie tylko fani gry, lecz także profesjonalni aktorzy teatralni i filmowi. Razem z nami odkryj świat Gothica na nowo i zanurz się w jego unikalnym klimacie! – napisano na stronie projektu.
Ślōnski Gothic nie ogranicza się wyłącznie do zmian językowych. Modyfikacja oferuje odświeżony interfejs, przebudowaną arenę w Starym Obozie oraz nowe opcje dostępne w menu. Pojawiają się także drobniejsze, ale obecne w trakcie rozgrywki nowości, takie jak dodatkowe interakcje z wybranymi postaciami i przedmiotami, które urozmaicają znaną historię.
GramTV przedstawia:
Autorami projektu są Mateusz Tomanek, Karol Chwastek oraz Michał Mikołajczyk. Ich celem było pokazanie kultowej gry z zupełnie innej, regionalnej perspektywy i zaproszenie graczy do ponownego odkrycia Kolonii w unikalnym, śląskim klimacie.
