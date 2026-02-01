Premiera najważniejszego moda do Gothica. Kultowe RPG w nowym wydaniu

Po półtora roku od zapowiedzi do sieci trafiła modyfikacja Ślōnski Gothic przeznaczona dla pierwszej części Gothica. Projekt wprowadza do klasyka pełne tłumaczenie na język śląski oraz kompletny dubbing, co czyni go jedną z najbardziej ambitnych inicjatyw społecznościowych związanych z tą grą w ostatnich latach.

Śląski Gothic – premiera oczekiwanej modyfikacji

Za warstwę głosową odpowiada zespół złożony nie tylko z fanów serii, ale także z sześciu aktorów Teatru Śląskiego. W obsadzie usłyszymy również rozpoznawalnych twórców internetowych, w tym Niklausa Pierona i Bonkola, a całość powstawała z udziałem lokalnych pasjonatów świata Gothica. W śląskim dubbingu usłyszycie również naszego redakcyjnego kolegę, czyli Mateusza Kapustę, który udzielił swojego głosu Bloodwynowi, a także kilku innym postaciom. Twórcy podkreślają, że projekt był możliwy między innymi dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach programu Mikrograntów.