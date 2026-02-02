Wiedźmin 3 stał się jeszcze piękniejszy. Fani ulepszają grę CD Projekt Red

Pod względem oprawy graficznej to zupełnie inna gra niż ta wydana prawie jedenaście lat temu.

Wiedźmin 3 w ostatnim czasie doczekał się kilku ciekawych modów, żeby tylko wspomnieć o premierze projektu, w którym świat możemy przemierzać z kilkoma innymi graczami, w modyfikacji wprowadzającej rozgrywkę wieloosobową. Tym razem mamy coś bardziej przyziemnego i modder znany jako Maidenfan724 opublikował swoją nową pracę, dzięki której poprawia jakość roślinności w grze CD Projekt Red. Wiedźmin 3 – nowy mod poprawia jakość trawy we wszystkich regionach gry Jego dzieło wprowadza wysokiej jakości trawę we wszystkich regionach gry, zachowując jednocześnie odpowiednią wydajność. Co istotne, modyfikacja działa zarówno z wersją na poprzednią, jak i obecną generację, dzięki czemu mogą z niej skorzystać wszyscy gracze, niezależnie od posiadanej edycji Wiedźmina 3.

Autor przyznaje, że projekt wyrósł z niewielkiego eksperymentu. Początkowo bazował na wcześniejszym modzie Meadows, jednak z czasem rozrósł się do znacznie większego przedsięwzięcia. Obecna wersja zawiera pełne doświadczenie zdobyte podczas pracy nad modyfikacjami roślinności w Wiedźminie 3.

W ramach projektu niemal wszystkie tekstury trawy zostały zastąpione nowymi. Dodatkowo przebudowano całą roślinności, co przekłada się na bardziej naturalny wygląd łąk, pól i dzikich terenów. Efekt końcowy powinien szczególnie spodobać się graczom, którym zależy na gęstszej i bardziej szczegółowej roślinności bez drastycznego spadku płynności. Choć autor nie udostępnił materiału wideo porównującego wygląd gry przed i po instalacji moda, w sieci pojawiły się zrzuty ekranu prezentujące rezultaty prac. Na ich podstawie można zauważyć wyraźną poprawę jakości trawy w praktycznie każdym zakątku świata gry. Modyfikacja jest już dostępna do pobrania na stronie Nexusmods.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.