Diablo 4 przywraca oczekiwaną przez graczy funkcję znaną z Diablo 3. Fani entuzjastycznie przyjęli nową mechanikę

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Diablo 4 jest najszybciej sprzedającą się grą Blizzarda w historii studia, ale deweloperzy nie zamierzają porzucić swojej gry, która w tym roku będzie obchodzić trzecią rocznicę premiery i wprowadzą wiele nowości wraz z nadchodzącym sezonem 12. Jeszcze zanim na serwerach zadebiutuje nowy sezon Blizzard przywrócił do serii Diablo mechanikę, na którą wielu graczy czekało od lat. Twórcy przywracają serie zabójstw znane z poprzedniej odsłony cyklu. Zmiana trafi najpierw na Publiczny Serwer Testowy i już teraz wzbudza spore emocje wśród fanów.

Diablo 4 przywraca serie zabójstw, a fani są zadowoleni z nowej funkcji

Serie zabójstw działają dokładnie tak, jak można się spodziewać. Im więcej przeciwników pokonujemy bez przerwy, tym potężniejsze premie otrzymuje nasza postać. W nowej wersji system dzieli się na pięć poziomów postępu, od podstawowej serii aż po najbardziej krwawą masakrę. Utrzymanie ciągu zabójstw nagradza dodatkowymi punktami doświadczenia oraz reputacją sezonową, co ma wyraźnie przyspieszyć rozwój bohatera.