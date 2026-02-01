Diablo 4 przywraca oczekiwaną przez graczy funkcję znaną z Diablo 3. Fani entuzjastycznie przyjęli nową mechanikę

Fani są coraz bardziej zadowoleni ze zmian w grze Blizzarda.
Niedawno dowiedzieliśmy się, że Diablo 4 jest najszybciej sprzedającą się grą Blizzarda w historii studia, ale deweloperzy nie zamierzają porzucić swojej gry, która w tym roku będzie obchodzić trzecią rocznicę premiery i wprowadzą wiele nowości wraz z nadchodzącym sezonem 12. Jeszcze zanim na serwerach zadebiutuje nowy sezon Blizzard przywrócił do serii Diablo mechanikę, na którą wielu graczy czekało od lat. Twórcy przywracają serie zabójstw znane z poprzedniej odsłony cyklu. Zmiana trafi najpierw na Publiczny Serwer Testowy i już teraz wzbudza spore emocje wśród fanów.
Diablo 4 przywraca serie zabójstw, a fani są zadowoleni z nowej funkcji
Serie zabójstw działają dokładnie tak, jak można się spodziewać. Im więcej przeciwników pokonujemy bez przerwy, tym potężniejsze premie otrzymuje nasza postać. W nowej wersji system dzieli się na pięć poziomów postępu, od podstawowej serii aż po najbardziej krwawą masakrę. Utrzymanie ciągu zabójstw nagradza dodatkowymi punktami doświadczenia oraz reputacją sezonową, co ma wyraźnie przyspieszyć rozwój bohatera.
Nowością powiązaną z tą mechaniką są przedmioty Bloodied. Ich zadaniem jest wzmacnianie serii zabójstw oraz podtrzymywanie tempa walki. Przykładowo jeden z nich zapewnia kilka sekund szału po osiągnięciu określonej liczby eliminacji. Tego typu sprzęt może występować także w specjalnej wersji i oferuje trzy osobne systemy nagród zależne od aktualnego poziomu serii oraz łącznej liczby zabójstw.
Wraz z przedmiotami do gry trafią również Bloodied Sigils. Po ich użyciu lokacja zmieni się w krwawe leże, w którym zagrożenie rośnie, a gracz jest nieustannie ścigany przez nieustępliwego Rzeźnika. Chociaż niebezpiecznego przeciwnika nie da się trwale pokonać, a ryzyko śmierci bohatera jest wysokie, to użycie takiego sygla gwarantuje zdobycie przedmiotów Bloodied. Zawartość ta będzie dostępna w koszmarnych lochach, Piekielnych Hordach oraz u bossów leży, ale dopiero od poziomu trudności Torment I.
Powrót serii zabójstw spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem społeczności na Reddicie, szczególnie wśród weteranów cyklu pamiętających Diablo 3.
Bardzo się cieszę, że serie zabójstw w końcu wracają. Naprawdę brakowało mi ich podczas rozwoju postaci, dokładnie tak jak w Diablo 3.
Utrzymywanie łańcucha zabójstw i budowanie bonusu do doświadczenia było niesamowicie satysfakcjonujące. To mała gra w grze, która świetnie motywuje.
Publiczny Serwer Testowy aktualizacji 2.6.0 wystartuje 3 lutego i potrwa przez tydzień. Sezon 12 w Diablo 4 ruszy oficjalnie 10 marca, a już 28 kwietnia gracze otrzymają dodatek Lord of Hatred, będący kolejnym dużym rozszerzeniem uniwersum przygotowanym przez Blizzarda.
