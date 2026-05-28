Wyciekł deweloperski build BioShock Infinite. Stworzony 4 lata przed premierą

Od dekady fan serii BioShock nie mogą doprosić się nowej odsłony. Dlaczego więc teraz nagle piszemy o tej marce?

Powodem jest wyciek. W jego ramach do sieci trafiła nieznana wcześniej wersja deweloperska gry BioShock Infinite.

BioShock Infinite z października 2012 wycieka

Infinite na rynek trafiło w roku 2016. Z kolei rzeczona wersja jest o 4 lata starsza i pochodzi z października roku 2012. Jest więc ona datowana na 2 lata po prezentacji podczas Gamescomu 2010, gdzie zaprezentowano nam demo trzeciego BioShocka. Demo różnice się znacznie od tego, co koniec końców trafiło na rynek. Z tego też powodu wręcz legendami obrosła kwestia tego, co deweloperzy wycieli w toku prac i jak wcześniej mogła wyglądać kolejna odsłona gier stworzonych przez Kena Levine’a. Teraz rąbka tajemnica w tej materii uchyla użytkownik X o nicku Dr. Hingis, który przyznaje, iż deweloperski build trafił na stronę The Hidden Palace.