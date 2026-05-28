Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyciekł deweloperski build BioShock Infinite. Stworzony 4 lata przed premierą

Maciej Petryszyn
2026/05/28 14:00
0
0

Od dekady fan serii BioShock nie mogą doprosić się nowej odsłony. Dlaczego więc teraz nagle piszemy o tej marce?

Powodem jest wyciek. W jego ramach do sieci trafiła nieznana wcześniej wersja deweloperska gry BioShock Infinite.

BioShock Infinite
BioShock Infinite

BioShock Infinite z października 2012 wycieka

Infinite na rynek trafiło w roku 2016. Z kolei rzeczona wersja jest o 4 lata starsza i pochodzi z października roku 2012. Jest więc ona datowana na 2 lata po prezentacji podczas Gamescomu 2010, gdzie zaprezentowano nam demo trzeciego BioShocka. Demo różnice się znacznie od tego, co koniec końców trafiło na rynek. Z tego też powodu wręcz legendami obrosła kwestia tego, co deweloperzy wycieli w toku prac i jak wcześniej mogła wyglądać kolejna odsłona gier stworzonych przez Kena Levine’a. Teraz rąbka tajemnica w tej materii uchyla użytkownik X o nicku Dr. Hingis, który przyznaje, iż deweloperski build trafił na stronę The Hidden Palace.

GramTV przedstawia:

Co prawda, podobnie jak inne wczesne wersje, które wyciekały, i ta jest niegrywalna. Mimo to daje ona dostęp do menu i, jak twierdzi Hingis, interfejs jest całkowicie odmienny od tego, który znają fani BioShock Infinite. Dodatkowo w plikach odkryto Sky_TestMap – jak sama nazwa wskazuje, mapę testową. To kolejny build z roku 2012, bo w przeszłości otrzymywaliśmy już wersje z listopada czy też grudnia tego samego roku. Ta pierwsza stworzona została, by gra otrzymała kategorię wiekową i build październikowy ustabilizowany jest właśnie dzięki plikom lokalizacyjnym z buildu listopadowego.

Jest to więc bardziej ciekawostka niż prawdziwie rewolucyjna informacja. Rewolucją była na pewno prezentacja wyczekiwanego BioShock 4. W kontekście czwartej odsłony pojawiały się m.in. doniesienia o sensacyjnym kierunku, który miałaby obrać. Co więcej, twórca filmowej adaptacji stwierdził, że jej premiera może zbiec się w czasie z wydaniem BS4. Tak czy inaczej, raczej nie musimy na razie obawiać się o projekt, bo szef Take-Two przyznał, że pomimo ogromnych problemów gra istnieje.

Źródło:https://insider-gaming.com/new-bioshock-infinite-2012-build-reportedly-surfaces-online/

Tagi:

News
2K Games
Irrational Games
2K
BioShock
wyciek
deweloperzy
Bioshock Infinite
wyciek danych
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112