BioShock 4 w poważnych tarapatach? Szef Take-Two mówi o stracie czasu i pieniędzy

Mikołaj Berlik
2026/05/07 12:10
Strauss Zelnick otwarcie skomentował trudny rozwój nowej odsłony kultowej serii.

BioShock 4 wciąż pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych dużych produkcji branży. Gra została oficjalnie zapowiedziana już w 2019 roku, ale po niemal dekadzie prac nadal nie doczekała się konkretnej prezentacji ani daty premiery. Teraz głos w sprawie zabrał CEO Take-Two Strauss Zelnick, który otwarcie przyznał, że rozwój projektu był ogromnym rozczarowaniem.

BioShock 4 – lata problemów i kosztownych zmian

W rozmowie ze Stephenem Totilo z Game File szef Take-Two przyznał, że nie był zaskoczony opóźnieniami dotyczącymi BioShock 4, jednak czuł „głębokie rozczarowanie” kierunkiem, w jakim przez lata rozwijał się projekt. Według Zelnicka studio Cloud Chamber miało stracić mnóstwo czasu i pieniędzy na pomysły, które ostatecznie okazały się ślepymi uliczkami. CEO Take-Two stwierdził, że podobne sytuacje są częścią branży rozrywkowej, szczególnie przy dużych produkcjach AAA. W jego opinii często dopiero po wielu latach prac okazuje się, które kreatywne rozwiązania rzeczywiście działają, a które wymagają całkowitego porzucenia. Problem w tym, że taki proces potrafi generować gigantyczne koszty.

Nowy BioShock znajduje się w produkcji od bardzo długiego czasu. Ostatnia pełnoprawna odsłona serii, BioShock Infinite, zadebiutowała jeszcze w 2013 roku. Od tamtej pory marka praktycznie zniknęła z rynku, mimo ogromnej popularności i statusu jednej z najważniejszych serii FPS w historii.

Sytuacja dodatkowo skomplikowała się w 2025 roku, gdy Cloud Chamber dotknęły poważne zwolnienia. Z projektem pożegnało się ponad 80 pracowników, a stanowisko szefa produkcji przejął Rod Fergusson, wcześniej związany między innymi z serią Diablo. Zastąpił on Kelley Gilmore, która została odsunięta od projektu.

Zelnick przyznał jednak, że po restrukturyzacji „czuje się znacznie lepiej” względem obecnego stanu gry. Nie oznacza to jednak rychłej premiery. BioShock 4 nadal nie ma nawet przybliżonego okna wydania, a Take-Two wciąż nie pokazało większych fragmentów rozgrywki ani szczegółów dotyczących samego świata gry. Jedyne co nam pozostaje, to nieoficjalne doniesienia na temat projektu.

