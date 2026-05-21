Wyciekły trzy nowe zestawy LEGO Pokemon. Jeden z nich zawiera ulubieńca fanów

LEGO planuje wydać te zestawy w nachodzących miesiącach.

Choć LEGO i The Pokemon Company oficjalnie nie zapowiedziały jeszcze rozszerzenia swojej serii LEGO Pokemon, do sieci trafiły kolejne przecieki sugerujące, że już tego lata fani mogą otrzymać zupełnie nową linię zestawów. Tym razem marka ma postawić nie tylko na kolekcjonowanie, ale również na interaktywną zabawę skierowaną do młodszych odbiorców. LEGO Pokemon – do sklepów trafią zestawy z Charmanderem, Jigglypuffem oraz Gengarem Według informacji pochodzących od anonimowego źródła serwisu Brick Tap ujawniono trzy nowe zestawy LEGO Pokemon wraz z ich nazwami oraz wyglądem. Na liście znalazły się: 72157 Charmander and Geodude's Cavern Clash

72159 Jigglypuff Concert

72166 Cubone and Gengar's Spooky Showdown

Dwa z wymienionych zestawów pojawiały się już wcześniej w przeciekach, choć pod nieco innymi nazwami. Mowa o kompletach z Charmanderem i Geodude’em oraz Cubonem i Gengarem. Nowością jest Jigglypuff, która otrzyma własny mikrofon i głośniki.

Nowa fala zestawów ma różnić się od dotychczasowych produktów LEGO Pokemon przede wszystkim grupą docelową. Obecnie dostępne komplety kierowane są głównie do dorosłych kolekcjonerów w wieku 18+, natomiast nadchodzące zestawy mają być przeznaczone dla dzieci od 7. roku życia i skoncentrowane na zabawie. Wczytywanie ramki mediów. Kluczowym elementem nowych produktów ma być technologia SMART Play. System wykorzystuje specjalne Smart Bricks, Smart Tags oraz Smart Minifigures, dzięki którym konstrukcje reagują dźwiękiem i ruchem. Rozwiązanie zadebiutowało wcześniej w serii LEGO Star Wars i wzbudziło spore zainteresowanie, choć część fanów nadal podchodzi ostrożnie do kwestii ceny takich zestawów. Obecnie nie ujawniono cen nowych zestawów LEGO Pokemon. Dla porównania zestawy LEGO Star Wars wykorzystujące SMART Play kosztują od 169,99 zł do nawet 689,99 zł, w zależności od rozmiaru i liczby elementów.

Radosław Krajewski

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.