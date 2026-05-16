LEGO 2K Drive dociera do mety. Gra za kilka dni zniknie z cyfrowej dystrybucji

Mikołaj Ciesielski
2026/05/16 08:30
Wiemy też, kiedy zostaną wyłączone serwery.

Od premiery LEGO 2K Drive miną w przyszłym tygodniu dokładnie 3 lata. Niestety twórcy oraz wydawca przygotowali z tej okazji dość niemiłą niespodziankę. Okazuje się bowiem, że już za kilka dni gra wyścigowa z otwartym światem skierowana do miłośników klocków LEGO zniknie z cyfrowej dystrybucji.

Zgodnie z przekazanymi informacjami LEGO 2K Drive zostanie wycofane z cyfrowej dystrybucji na wszystkich platformach już 19 maja 2026 roku, a więc w najbliższy wtorek. Niestety 2K Games oraz deweloperzy ze studia Visual Concepts nie wyjaśnili przyczyny podjęcia wspomnianej decyzji. To jednak nie koniec złych wiadomości.

Wraz z informacją o wycofaniu gry z cyfrowej dystrybucji przekazano również, że 31 maja 2027 roku zostaną wyłączone wszystkie serwery LEGO 2K Drive. Wydawca zapowiada, że po wspomnianym czasie wszystkie funkcje, wymagające serwerów sieciowych, przestaną działać. Fani mają więc ostatni rok, by w pełni nacieszyć się produkcją Visual Concepts.

Witaj w Klockolandii! To tu rozgrywa się wielka wyścigowa przygoda LEGO® w otwartym świecie. Ścigaj się, gdzie chcesz, graj, z kim chcesz, buduj wymarzone trasy i pokonuj kolejnych rywali, aby zdobyć pożądane Podniebne Trofeum! W grze LEGO 2K Drive możesz płynnie pędzić po porywających torach wyścigowych, w terenie i na otwartych wodach w swoim czadowym zmieniającym formę pojeździe. Poznawaj rozległy świat Klockolandii, prezentuj swoje umiejętności kierowcy i buduj pojazdy klocek po klocku! – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że LEGO 2K Drive zadebiutowało 19 maja 2023 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Lego 2K Drive – prawie jak Forza Horizon, prawie jak Mario Kart.

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

