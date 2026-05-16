LEGO 2K Drive dociera do mety. Gra za kilka dni zniknie z cyfrowej dystrybucji

Od premiery LEGO 2K Drive miną w przyszłym tygodniu dokładnie 3 lata. Niestety twórcy oraz wydawca przygotowali z tej okazji dość niemiłą niespodziankę. Okazuje się bowiem, że już za kilka dni gra wyścigowa z otwartym światem skierowana do miłośników klocków LEGO zniknie z cyfrowej dystrybucji.
LEGO 2K Drive znika z cyfrowej dystrybucji. Ujawniono też datę zamknięcia serwerów
Zgodnie z przekazanymi informacjami LEGO 2K Drive zostanie wycofane z cyfrowej dystrybucji na wszystkich platformach już 19 maja 2026 roku, a więc w najbliższy wtorek. Niestety 2K Games oraz deweloperzy ze studia Visual Concepts nie wyjaśnili przyczyny podjęcia wspomnianej decyzji. To jednak nie koniec złych wiadomości.
Wraz z informacją o wycofaniu gry z cyfrowej dystrybucji przekazano również, że 31 maja 2027 roku zostaną wyłączone wszystkie serwery LEGO 2K Drive. Wydawca zapowiada, że po wspomnianym czasie wszystkie funkcje, wymagające serwerów sieciowych, przestaną działać. Fani mają więc ostatni rok, by w pełni nacieszyć się produkcją Visual Concepts.
Witaj w Klockolandii! To tu rozgrywa się wielka wyścigowa przygoda LEGO® w otwartym świecie. Ścigaj się, gdzie chcesz, graj, z kim chcesz, buduj wymarzone trasy i pokonuj kolejnych rywali, aby zdobyć pożądane Podniebne Trofeum! W grze LEGO 2K Drive możesz płynnie pędzić po porywających torach wyścigowych, w terenie i na otwartych wodach w swoim czadowym zmieniającym formę pojeździe. Poznawaj rozległy świat Klockolandii, prezentuj swoje umiejętności kierowcy i buduj pojazdy klocek po klocku! – czytamy w opisie gry na Steam.
