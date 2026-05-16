LEGO 2K Drive dociera do mety. Gra za kilka dni zniknie z cyfrowej dystrybucji

Od premiery LEGO 2K Drive miną w przyszłym tygodniu dokładnie 3 lata. Niestety twórcy oraz wydawca przygotowali z tej okazji dość niemiłą niespodziankę. Okazuje się bowiem, że już za kilka dni gra wyścigowa z otwartym światem skierowana do miłośników klocków LEGO zniknie z cyfrowej dystrybucji.

LEGO 2K Drive znika z cyfrowej dystrybucji. Ujawniono też datę zamknięcia serwerów

Zgodnie z przekazanymi informacjami LEGO 2K Drive zostanie wycofane z cyfrowej dystrybucji na wszystkich platformach już 19 maja 2026 roku, a więc w najbliższy wtorek. Niestety 2K Games oraz deweloperzy ze studia Visual Concepts nie wyjaśnili przyczyny podjęcia wspomnianej decyzji. To jednak nie koniec złych wiadomości.