The Boys dobiegło końca, ale seria wciąż trwa. Wyciekł pierwszy zwiastun oczekiwanego spin-offu

Premiery nowego serialu ze świata The Boys doczekamy się w 2027 roku.

Fani serialu The Boys otrzymali niespodziankę podczas kinowych pokazów finałowego odcinka piątego serialu. Po seansie zaprezentowano krótki zwiastun nadchodzącego spin-offu zatytułowanego Vought Rising. Materiał bardzo szybko wyciekł do sieci, zdradzając pierwsze szczegóły na temat nowej produkcji. Zwiastun zobaczycie poniżej. Vought Rising – wyciekł pierwszy zwiastun serialu ze świata The Boys Teaser nie pokazuje zbyt wiele, ale daje wyraźny obraz młodszej wersji Soldier Boya. Bohater, w którego ponownie wcieli się Jensen Ackles, sprawia wrażenie człowieka, który naprawdę chce zostać superbohaterem. To zupełnie inna postać niż cyniczny, uzależniony od używek weteran znany z wydarzeń przedstawionych w The Boys.

W materiale pojawia się również Clara, czyli późniejsza Stormfront, grana ponownie przez Ayę Cash. W zwiastunie można też dostrzec innych bohaterów, którzy, jak ujawniono w piątym sezonie The Boys, zostali poddani działaniu serum V1. Showrunner The Boys, Eric Kripke, zapowiadał wcześniej, że nowa produkcja będzie „zwariowanym serialem osadzonym w uniwersum The Boys”. Według jego słów będzie to brutalna historia kryminalna o początkach korporacji Vought w latach 50., wczesnych przygodach Soldier Boya oraz mrocznych działaniach superistoty znanej fanom jako Stormfront, która w tamtym czasie funkcjonowała pod nazwiskiem Clara Vought.

W obsadzie znaleźli się również: Elizabeth Posey jako Private Angel, Will Hochman jako Torpedo oraz Mason Dye jako Bombsight. Jensen Ackles i Aya Cash pełnią także funkcje producentów. Za serial odpowiada Paul Grellong, który został showrunnerem i producentem wykonawczym. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się również Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ori Marmur, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Phil Sgriccia, Jim Barnes, Mark Winemaker oraz Michaela Starr. Dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona. Vought Rising trafi na Prime Video w 2027 roku.

