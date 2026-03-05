Zaloguj się lub Zarejestruj

Szokujące plotki o Bioshock 4. Gra kompletnie zmieni kierunek?

Maciej Petryszyn
2026/03/05 18:00
0
0

Fani serii Bioshock już dawno stracili nadzieję na wyjście części 4. Nie dlatego, że na pewno nigdy nie powstanie.

A dlatego, że czekanie na nią trwa tyle lat. Tymczasem oficjalnych informacji brak.

Bioshock Infitnie
Bioshock Infitnie

Bioshock 4 z możliwym do zniszczenia otoczeniem?

Co jakiś czas natomiast pojawiają się informacje nieoficjalne i podobnie jest i tym razem. Autorem najnowszych plotek jest insider o nicku V SCOOPER. Niemniej treści, do których rzekomo dotarł, mają szokujący charakter. Gdyby to, co mówi leaker, okazało się prawdą, Bioshock 4 wywróciłoby do góry nogami to, co znamy z poprzednich odsłon.

Według wspomnianego źródła czwarta odsłona cyklu, podobnie jak trzy poprzednie, ma być przedstawicielem gatunku immersive sim. Aczkolwiek z “lekkimi” elementami RPG. Tym razem historia ma rzucić nas do miejsca rządzonego przez pewien reżim. Ten przewodzić ma miastu stanowiącemu upadającą utopię. Cała aglomeracja ma być gęstym, połączonym systemem przejść. Nasze wybory mają też kształtować fabułę.

GramTV przedstawia:

Najbardziej szokuje jednak, że twórcy rzekomo chcą nam zafundować realistyczną fizykę oraz możliwe do modyfikacji otoczenie. To kolejne oznacza w praktyce, że przynajmniej część tego, co nas otacza, da się zniszczyć. To może w ogromnym stopniu wpłynąć na odczucia płynące z rozgrywki, dotychczas przecież mocno liniowej. Szczególnie, że nasi rywale mieliby reagować na wydarzenia i adaptować się do nich.

Sam V SCOOPER zapewnił, że już niedługo przybędzie z kolejną dawką plotek. A co z premierą? Termin, choćby przybliżony, pozostaje oczywiście nieznany. Aczkolwiek producent filmowej adaptacji, Roy Lee, przyznał niedawno, że być może Bioshock 4 i wspomniany film ukażą się w podobnym momencie, a przynajmniej tego chciałoby 2K.

Wczytywanie ramki mediów.
Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/18309-several-details-from-bioshock-4-may-have-been-leaked

Tagi:

News
plotka
2K Games
2K
Plotki
Insider
BioShock 4
nieoficjalne informacje
leaker
leak
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112