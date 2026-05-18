Skasowana wersja Star Wars KOTOR Remake wycieka. Film z wczesnej wersji intro trafił do sieci

Gracze mogą zobaczyć wczesną wersję intro z remake’u Knights of the Old Republic.

Choć Star Wars: Knights of the Old Republic Remake wciąż pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych produkcji w uniwersum Gwiezdnych wojen, do sieci wciąż trafiają materiały z jego anulowanej wersji. Tym razem fani mogą zobaczyć fragment otwierającej sceny filmowej przygotowanej przez studio Aspyr. Star Wars: Knights of the Old Republic Remake – film prezentujący wczesną wersję intro wyciekł do sieci Remake kultowego RPG został oficjalnie zapowiedziany w 2021 roku jako czasowa gra ekskluzywna na konsole PlayStation. Produkcja od początku napotykała jednak poważne problemy. Pierwsza wersja tworzona przez Aspyr została ostatecznie skasowana, a projekt przejęło Saber Interactive, konkretnie zespół Mad Head Games.

Najnowszy materiał pochodzi z portfolio jednego z animatorów pracujących wcześniej w Aspyr. Wideo udostępnione przez MP1st przedstawia bardzo wczesną wersję przerywnika, pozbawioną tekstur i korzystającą z tymczasowego dubbingu. Mimo to pokazuje, jak twórcy chcieli odtworzyć początek przygody na pokładzie statku Endar Spire. Na nagraniu widzimy dwie dobrze znane postacie z oryginału, czyli kapitana Cartha Onasiego oraz Traska Ulgo, który pełnił rolę przewodnika podczas samouczka. Bohater gracza i Trask znajdują się w zniszczonym korytarzu po bitwie, gdy kontaktuje się z nimi Carth. Chwilę później eksplozja wyrzuca ich w próżnię kosmiczną, a Trask w ostatniej chwili zamyka grodzie awaryjne. Sekwencja kończy się zadaniem odnalezienia Onasiego i płynnie przechodzi do rozgrywki.

Jednym z najciekawszych elementów jest w pełni udźwiękowiony protagonista. W oryginalnym KOTOR-ze z 2003 roku główna postać pozostawała niema, a dialogi wybieraliśmy wyłącznie za pomocą okien tekstowych. Informacja ta pokrywa się z wcześniejszymi doniesieniami kanału 100% Star Wars, według których remake miał oferować protagonistę z dubbingiem oraz system walki inspirowany Final Fantasy VII Remake. Według nieoficjalnych informacji projekt został anulowany po prezentacji tzw. vertical slice dla Sony. Firma miała uznać, że demo nie było wystarczająco filmowe. Byli pracownicy studia twierdzili również, że zarządzanie projektem nie spełniało wewnętrznych oczekiwań, co doprowadziło do odebrania produkcji Aspyr. Na szczęście fani Gwiezdnych wojen wciąż mają na co czekać. Oprócz trwającego remake'u powstaje także Star Wars: Fate of the Old Republic, nowe fabularne RPG dla jednego gracza, za które odpowiada Casey Hudson, reżyser pierwszego KOTOR-a oraz serii Mass Effect.

