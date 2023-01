WWE 2K23 z premierą w marcu?

WWE 2K22 okazało się być niezwykle udanym tytułem. Dłuższa przerwa dobrze zrobiła marce, co pomogło serii wrócić na właściwe tory. Nic więc dziwnego, że wszyscy wyczekują kontynuacji. Według najnowszych plotek WWE 2K23 zadebiutuje na rynku już marcu.

WWE 2K23 – wyciekła okładka i data premiery gry

Źródłem doniesień jest konto ALumia_Italia na Twitterze, a do poniższych informacji rzekomo dokopano się w bazie danych Xbox Store. Sugerujący to wpis został już usunięty, ale według doniesień premiera WWE 2K23 będzie mieć miejsce 17 marca. Do sieci wyciekła również okładka gry, której gwiazdą jest John Cena. Powyższe informacje pojawiły się także na platformie reddit.com. Nie można mieć jednak pewności, co do ich wiarygodności.



Przypomnijmy, że wcześniejsze doniesienia mówiły o tym, iż WWE 2K23 zostanie oficjalnie zaprezentowane 28 stycznia podczas tegorocznego Royal Rumble. Na ten moment nie pozostaje nam nic innego, niż uzbroić się w cierpliwość i czekać na potwierdzenie tych informacji. To również dobre miejsce, by wspomnieć o grze RPG w klimatach WWE, która ponoć jest już w produkcji. Więcej na ten temat możecie przeczytać tutaj.



Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat ubiegłorocznej odsłony, to zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas tekstem: Recenzja WWE 2K22 - Wrestlemania w twoim domu!