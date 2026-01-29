Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten polski film zrobił furorę na festiwalach, a teraz jest na celowniku Hollywood. W nowej wersji wystąpi Ana de Armas

Jakub Piwoński
2026/01/29 13:40
Szykuje się remake, tym razem zainteresowano się filmem dobrze znanym na rodzimym podwórku.

Polsko-szwedzki dramat psychologiczny Sweat w reżyserii Magnusa von Horna wkrótce doczeka się hollywoodzkiego remake’u, a jego gwiazdą będzie Ana de Armas. Oryginał z 2020 roku zrobił sporo zamieszania na międzynarodowych festiwalach – był pokazywany m.in. w Toronto, a w Gdyni zdobył Srebrne Lwy. Wzbudził zainteresowanie także w Cannes. W rolach głównych wystąpiła Magdalena Koleśnik, a historia o influencerce fitness i granicach obsesji na punkcie sławy zainteresowała nawet Hollywood.

Polski film Sweat na celowniku Hollywood. W nowej wersji Ana de Armas

W amerykańskiej wersji Ana de Armas wcieli się w Emmę Kent (w oryginale postać nazywała się Sylwia Zając), początkującą gwiazdę mediów społecznościowych, która marzy o sławie. Porównuje się do swojej idolki Kat Highbrook. Jednak jej spotkanie z nią kończy się tragicznie, a Emma wplątuje się w niebezpieczny układ z fanem, którego obsesja wymyka się spod kontroli. Bohaterka musi odpowiedzieć sobie na pytanie, jak daleko jest w stanie posunąć się dla sukcesu i popularności. Sweat było celnym komentarzem do wpływu mediów społecznościowych na nasze życie – remake zapewne wzmocni ten przekaz.

Za kamerą stanie J Blakeson, który z ramienia swojego studia Crimple Beck będzie pełnił też rolę producenta. Zdjęcia ruszą 30 marca i powstaną w Los Angeles oraz w Wielkiej Brytanii. Ana de Armas, znana m.in. z Blade Runner 2049, Na noże, Balleriny czy Blondynki, która przyniosła jej nominację do Oscara, dołącza do listy aktorek, które Hollywood chętnie obsadza w mocnych, psychologicznych rolach. Jej udział w remake’u Sweat pokazuje, że historia polskiego filmu o wpływie mediów społecznościowych na psychikę młodych ludzi może teraz trafić do globalnej widowni.

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




