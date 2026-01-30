Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe gwiazdy w obsadzie Białego Lotosu. Sezon 4 z mocnymi nazwiskami

Jakub Piwoński
2026/01/30 12:50
Akcja hitu HBO przeniesie się do Francji. A obsada się powiększa.

Czwarty sezon Białego Lotosu, który tym razem będzie rozgrywać się we Francji, nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. HBO oficjalnie potwierdziło, że do obsady popularnego serialu dołączą Helena Bonham Carter, Chris Messina oraz Marissa Long. Wcześniej informowano jedynie o prowadzonych rozmowach z Bonham Carter i Messiną, jednak teraz ich udział został już przesądzony.

Helena Bonham Carter w The Crown
Helena Bonham Carter w The Crown

Nowe twarze w Białym Lotosie

Jak to bywa w przypadku tej produkcji, szczegóły dotyczące fabuły i ról nowych bohaterów pozostają tajemnicą. Wiadomo jednak, że nowa trójka aktorów zasili grono wcześniej ogłoszonych nazwisk, wśród których znaleźli się m.in. Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Alexander Ludwig oraz AJ Michalka. Za serial niezmiennie odpowiada Mike White, który pełni funkcję scenarzysty, reżysera i producenta wykonawczego. Wśród producentów wykonawczych ponownie znaleźli się także David Bernad i Mark Kamine.

GramTV przedstawia:

Dla Marissy Long udział w Białym Lotosie będzie telewizyjnym debiutem. Helena Bonham Carter to z kolei jedna z najbardziej utytułowanych aktorek swojego pokolenia, z nominacjami do Oscara, Emmy i Złotych Globów. Chris Messina znany jest zarówno z ról telewizyjnych, jak i filmowych, a widzowie mogą kojarzyć go m.in. z The Mindy Project czy Sharp Objects. Wszystko wskazuje na to, że czwarty sezon ponownie postawi na głośne nazwiska i międzynarodowy rozmach. Bo trudno sobie wyobrazić, by mogło być inaczej – obsada zwykle jest sercem tego show.

Dotychczas powstały trzy sezony Białego Lotosu, z których każdy spotkał się z bardzo dobrym odbiorem zarówno ze strony widzów, jak i krytyków. Ostatnia, trzecia odsłona przeniosła akcję do Tajlandii, a w obsadzie pojawił się m.in. Walton Goggins, znany szerokiej publiczności z serialu Fallout.

Źródło:https://variety.com/2026/tv/news/white-lotus-season-4-helena-bonham-carter-chris-messina-1236644735/

Jakub Piwoński

