Nowe gwiazdy w obsadzie Białego Lotosu. Sezon 4 z mocnymi nazwiskami

Czwarty sezon Białego Lotosu, który tym razem będzie rozgrywać się we Francji, nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. HBO oficjalnie potwierdziło, że do obsady popularnego serialu dołączą Helena Bonham Carter, Chris Messina oraz Marissa Long. Wcześniej informowano jedynie o prowadzonych rozmowach z Bonham Carter i Messiną, jednak teraz ich udział został już przesądzony.

Nowe twarze w Białym Lotosie

Jak to bywa w przypadku tej produkcji, szczegóły dotyczące fabuły i ról nowych bohaterów pozostają tajemnicą. Wiadomo jednak, że nowa trójka aktorów zasili grono wcześniej ogłoszonych nazwisk, wśród których znaleźli się m.in. Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Alexander Ludwig oraz AJ Michalka. Za serial niezmiennie odpowiada Mike White, który pełni funkcję scenarzysty, reżysera i producenta wykonawczego. Wśród producentów wykonawczych ponownie znaleźli się także David Bernad i Mark Kamine.