Amazon Games bez swojego lidera. Hartmann kończy wieloletnią współpracę

Według informacji przekazanych przez dziennikarza Jasona Schreiera, Christoph Hartmann kończy swoją wieloletnią współpracę z Amazon Games. Hartmann pełnił funkcję wiceprezesa i odpowiadał za działalność studia przez blisko osiem lat. Na razie nie ujawniono, dokąd planuje się przenieść ani kiedy dokładnie zakończy pracę w firmie z siedzibą w Seattle. Sam zainteresowany nie odniósł się jeszcze publicznie do tych doniesień.

Christoph Hartmann odchodzi z Amazon Games

Hartmann objął kierownictwo nad studiem w 2018 roku i nadzorował publikację kilku ważnych projektów. W tym czasie na rynku pojawiły się między innymi Crucible, Lost Ark, New World oraz King of Meat. Obecnie studio pracuje nad dwiema grami z serii Tomb Raider, a także nad kilkoma projektami, które nie zostały jeszcze oficjalnie przedstawione. Ich dalszy los pozostaje jednak niejasny w kontekście zmian.