Amazon Games bez swojego lidera. Hartmann kończy wieloletnią współpracę

Patrycja Pietrowska
2026/01/29 15:30
Christoph Hartmann żegna się z Amazon Games.

Według informacji przekazanych przez dziennikarza Jasona Schreiera, Christoph Hartmann kończy swoją wieloletnią współpracę z Amazon Games. Hartmann pełnił funkcję wiceprezesa i odpowiadał za działalność studia przez blisko osiem lat. Na razie nie ujawniono, dokąd planuje się przenieść ani kiedy dokładnie zakończy pracę w firmie z siedzibą w Seattle. Sam zainteresowany nie odniósł się jeszcze publicznie do tych doniesień.

Amazon Games
Amazon Games

Christoph Hartmann odchodzi z Amazon Games

Hartmann objął kierownictwo nad studiem w 2018 roku i nadzorował publikację kilku ważnych projektów. W tym czasie na rynku pojawiły się między innymi Crucible, Lost Ark, New World oraz King of Meat. Obecnie studio pracuje nad dwiema grami z serii Tomb Raider, a także nad kilkoma projektami, które nie zostały jeszcze oficjalnie przedstawione. Ich dalszy los pozostaje jednak niejasny w kontekście zmian.

Źródła wskazują, że odejście Hartmanna może być powiązane z szerszą strategią koncernu. Amazon ma stopniowo ograniczać aktywność w tradycyjnym segmencie gier na komputery osobiste i konsole, kierując większą uwagę w stronę grania w chmurze poprzez usługę Amazon Luna. Taki ruch sugeruje możliwą zmianę priorytetów i dalszą reorganizację działań w branży.

Zanim Hartmann dołączył do Amazonu, przez niemal dwie dekady był związany z Take-Two Interactive. Współtworzył również 2K Games. Na ten moment firma nie przedstawiła informacji o następcy ani o ewentualnych zmianach w strukturze zarządzania.

Źródło:https://insider-gaming.com/amazon-game-studios-head-christoph-hartmann-leaving/

