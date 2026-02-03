Lewis Hamilton ma za sobą pierwszy test nowego Ferrari F1 2026. Jest nadzieja dla Ferrari?

Lewis Hamilton podzielił się bardzo obiecującymi wrażeniami po pierwszych testach bolidu Ferrari F1 na sezon 2026, przyznając, że zespół z Maranello rozpoczął okres przygotowawczy znacznie lepiej niż rok temu.

W czwartek, siedmiokrotny mistrz świata po raz pierwszy testował nowy bolid SF-26 w suchych warunkach, pokonując aż 85 okrążeń. Brytyjczyk zaliczył też małą przygodę, ale szybko wrócił na tor po niegroźnym obrocie, który przydarzył mu się podczas porannej sesji. Opisując swoje wrażenia, Hamilton daje nadzieję fanom Ferrari na dobry sezon.

Hamilton pozytywnie nastawiony wobec nowego bolidu Ferrari

Był to kolejny etap programu testowego, po tym jak Hamilton swoje pierwsze przejazdy nowym Ferrari zaliczył we wtorek po południu w trudnych, deszczowych warunkach. Podczas pięciodniowego prywatnego shakedownu na torze Circuit de Barcelona-Catalunya, Ferrari może pochwalić się bardzo dobrym przebiegiem testów pod względem przejechanego dystansu i niezawodności. Hamilton, który w sezonie 2025 zaliczył wyjątkowo rozczarowujący debiut w barwach Ferrari, powiedział: