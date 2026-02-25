Studio odpowiedzialne za Neon Genesis Evangelion rozpoczyna walkę z piractwem po wycieku do sieci ekskluzywnego anime

Studio odpowiedzialne za serię Neon Genesis Evangelion nie zamierza patyczkować się z ludźmi odpowiedzialnymi za wyciek ekskluzywnego anime do sieci.

Nowe, krótkometrażowe anime miało być dostępnęy wyłącznie dla uczestników wydarzenia. Nie minęło jednak wiele czasu, zanim w sieci zaczęły pojawiać się nagrania oraz zdjęcia z pokazu. W ciągu kilku godzin całość wraz z angielskimi napisami, została udostępniona w mediach społecznościowych przez tysiące użytkowników. Studio Studio Khara szybko opublikowało oficjalne oświadczenie, w którym potępiło rozpowszechnianie nieautoryzowanych materiałów.

Neon Genesis Evangelion świętuje obecnie swoje 30-lecie podczas specjalnego wydarzenia w Jokohamie w Japonii. Fani odwiedzający event mają okazję zobaczyć ekskluzywne materiały z produkcji, poznać najnowsze informacje dotyczące marki oraz usłyszeć zapowiedzi nadchodzących projektów. Niedawno ogłoszono powstanie nowego, ekskluzywnego anime z uniwersum Evangeliona, a na miejscu pokazano również krótkometrażową produkcję autorstwa twórcy serii, Hideaki Anno.

Potwierdziliśmy przypadki nieautoryzowanego nagrywania podczas występów w strefie STAGE AREA wydarzenia ‘EVANGELION:30+;’ oraz nieuprawnionego udostępniania i rozpowszechniania tych treści w internecie. Działania te są surowo zabronione i mogą skutkować podjęciem kroków prawnych. Jako organizator będziemy monitorować publikacje i podejmiemy stanowcze środki w razie potrzeby. Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.

Przed rozpoczęciem eventu nie sprecyzowano, czy krótkometrażowe anime trafi do komercyjnej dystrybucji, czy pozostanie produkcją pokazywaną wyłącznie podczas zamkniętych pokazów. Według doniesień, Hideaki Anno zadeklarował po fali reakcji w internecie, że będzie współpracował z odpowiednimi podmiotami, aby możliwie jak najwięcej materiałów z wydarzenia zostało oficjalnie udostępnionych.

Nowy krótkometrażowy film anime wywołał ogromne zainteresowanie fanów na całym świecie, zwłaszcza że film Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time z 2021 roku był promowany jako finałowa animowana odsłona serii. Nic więc dziwnego, że w miniony weekend wielu internautów gorączkowo poszukiwało jakichkolwiek fragmentów nowej produkcji. Krótka animacja koncentruje się na postaci Asuki, ukazując jej perspektywę podczas Instrumentality oraz Trzeciego Uderzenia. Całość kończy się planszą tytułową z napisem “27”, której towarzyszy utwór “Komm, susser Tod” z filmu The End of Evangelion z 1997 roku.

Nowy krótkometrażowy film oraz doniesienia o kanonizacji relacji Asuki i Shinjiego jako pary to nie jedyne głośne ogłoszenia z jubileuszowego wydarzenia. 23 lutego poinformowano, że powstaje zupełnie nowy serial anime z uniwersum Evangeliona, za którego scenariusz odpowiada twórca Nier, Yoko Taro. Produkcja realizowana jest we współpracy studia Studio Khara oraz CloverWorks. Będzie to pierwsza animowana odsłona Evangeliona, która nie jest bezpośrednio nadzorowana przez Hideakiego Anno.