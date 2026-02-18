Highguard miał wsparcie giganta z Chin. Raport wskazuje na powiązania z Tencentem

Wokół Highguard pojawiły się nowe informacje dotyczące kulis jego powstania. Jak wynika z doniesień serwisu Game File, studio Wildlight Entertainment miało otrzymywać wsparcie finansowe od chińskiego giganta branży gier, Tencentu, w trakcie prac nad strzelanką hero shooter.

Tencent w tle Highguard. Nowy raport ujawnia kulisy finansowania

Zespół Wildlight w dużej mierze tworzyli byli pracownicy Respawn Entertainment, należącego do Electronic Arts studia znanego z takich marek jak Titanfall oraz Apex Legends. Po ujawnieniu projektu pojawiały się pytania o źródło finansowania ambitnej produkcji klasy AAA. Według źródeł cytowanych przez Game File środki miały pochodzić od TiMi Studio Group, będącego częścią Tencentu.