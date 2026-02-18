Highguard miał wsparcie giganta z Chin. Raport wskazuje na powiązania z Tencentem

Wokół Highguard pojawiły się nowe informacje dotyczące kulis jego powstania. Jak wynika z doniesień serwisu Game File, studio Wildlight Entertainment miało otrzymywać wsparcie finansowe od chińskiego giganta branży gier, Tencentu, w trakcie prac nad strzelanką hero shooter.
Tencent w tle Highguard. Nowy raport ujawnia kulisy finansowania
Zespół Wildlight w dużej mierze tworzyli byli pracownicy Respawn Entertainment, należącego do Electronic Arts studia znanego z takich marek jak Titanfall oraz Apex Legends. Po ujawnieniu projektu pojawiały się pytania o źródło finansowania ambitnej produkcji klasy AAA. Według źródeł cytowanych przez Game File środki miały pochodzić od TiMi Studio Group, będącego częścią Tencentu.
Nie podano szczegółów dotyczących skali wsparcia ani zakresu zaangażowania TiMi w sam proces produkcyjny. Nie wiadomo również, dlaczego informacja o finansowaniu nie została wcześniej ujawniona. Tencent od lat jest znaczącym inwestorem w segmencie gier wysokobudżetowych, posiada udziały między innymi w Epic Games i Ubisoft, a także większościowy pakiet akcji w Riot Games.
Doniesienia o finansowaniu zbiegły się z informacjami o zwolnieniach w Wildlight. Studio ogłosiło redukcję zatrudnienia, pozostawiając jedynie rdzeń zespołu odpowiedzialny za dalsze wsparcie projektu. W oficjalnym oświadczeniu podkreślono trudny charakter decyzji i wyrażono wdzięczność wobec społeczności graczy.
