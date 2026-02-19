Shrouded Sky nadciąga do ARC Raiders. Embark zapowiada świeżą zawartość

Embark Studios potwierdziło datę premiery kolejnej aktualizacji do ARC Raiders. Patch zatytułowany Shrouded Sky zadebiutuje 24 lutego 2026 roku i wprowadzi szereg nowości do extraction shootera, który od czasu premiery przyciąga uwagę fanów gatunku. Informacja została przekazana za pośrednictwem oficjalnego wpisu w mediach społecznościowych, gdzie zaprezentowano krótki teaser sugerujący tematykę nadchodzących zmian.

ARC Raiders z datą premiery Shrouded Sky. Aktualizacja rozbuduje rozgrywkę

Aktualizacja ma przynieść nowe warunki na mapie oraz dodatkowe zagrożenie, co wpłynie na przebieg rozgrywki i sposób eksploracji lokacji. Twórcy zapowiedzieli również świeży projekt dla graczy, który ma pełnić rolę sezonowego resetu i zachęcać do ponownego zaangażowania w progresję. Zmiany obejmą także samą mapę, a wraz z nimi pojawi się kolejny etap Expedition. Shrouded Sky wprowadzi ponadto nową talię Raider Deck, zawierającą dodatkowe elementy kosmetyczne.