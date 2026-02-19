Zaloguj się lub Zarejestruj

Shrouded Sky nadciąga do ARC Raiders. Embark zapowiada świeżą zawartość

Patrycja Pietrowska
2026/02/19 12:30
0
0

Embark odsłania plany na luty.

Embark Studios potwierdziło datę premiery kolejnej aktualizacji do ARC Raiders. Patch zatytułowany Shrouded Sky zadebiutuje 24 lutego 2026 roku i wprowadzi szereg nowości do extraction shootera, który od czasu premiery przyciąga uwagę fanów gatunku. Informacja została przekazana za pośrednictwem oficjalnego wpisu w mediach społecznościowych, gdzie zaprezentowano krótki teaser sugerujący tematykę nadchodzących zmian.

ARC Raiders
ARC Raiders

ARC Raiders z datą premiery Shrouded Sky. Aktualizacja rozbuduje rozgrywkę

Aktualizacja ma przynieść nowe warunki na mapie oraz dodatkowe zagrożenie, co wpłynie na przebieg rozgrywki i sposób eksploracji lokacji. Twórcy zapowiedzieli również świeży projekt dla graczy, który ma pełnić rolę sezonowego resetu i zachęcać do ponownego zaangażowania w progresję. Zmiany obejmą także samą mapę, a wraz z nimi pojawi się kolejny etap Expedition. Shrouded Sky wprowadzi ponadto nową talię Raider Deck, zawierającą dodatkowe elementy kosmetyczne.

Nadchodzący patch wpisuje się w ogłoszoną wcześniej mapę drogową ARC Raiders, która zakłada regularne, comiesięczne aktualizacje przynajmniej do kwietnia. Choć Embark nie ujawniło jeszcze planów na dalszy okres, studio podkreśla długoterminowe wsparcie dla projektu oraz zamiar konsekwentnego rozwijania zawartości. Shrouded Sky ma być kolejnym krokiem w tym kierunku, oferującym zarówno nowe wyzwania, jak i zmiany w strukturze rozgrywki.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że ARC Raiders ukazało się 30 października 2025 roku. Gra jest dostępna na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://gamingbolt.com/arc-raiders-shrouded-sky-is-fast-approaching-releases-on-24th-february-2026

Tagi:

News
aktualizacja
strzelanka
nowa zawartość
nowości
ARC Raiders
extraction shooter
Embark Studios
strzelanka ewakuacyjna
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112