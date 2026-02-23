Muzyczne hity w Battlefield 6. Drugi sezon wzbogacił grę o utwory Slipknot, Papa Roach, Limp Bizkit i The Offspring

W drugim sezonie Battlefielda 6 do ścieżki dźwiękowej gry dołączyły utwory takich zespołów jak Slipknot, Papa Roach, The Offspring oraz innych wykonawców.

Sieciowa strzelanka Battlefield 6 rozpoczęła już drugi sezon po głośnym debiucie w październiku ubiegłego roku. Zainteresowanych tym jak wypada nowa aktualizacja, odsyłam do tekstu Muradina. Jak podaje serwis The PRP, w ramach drugiego sezonu, który wystartował we wtorek 17 lutego, do gry dodano kilka kultowych utworów między innymi Duality od Slipknota, Last Resort od Papa Roach, The Kids Aren’t Alright od The Offspring, Cowboy zespołu Silly Goose oraz Rollin’ (Air Raid Vehicle) formacji Limp Bizkit. Soundtrack Battlefielda 6 zyskał sporo głośnych hitów Nowe utwory dostępne są dla graczy posiadających Battlefield Pro Pass. Karnet zapewnia dostęp do specjalnej stacji radiowej odtwarzanej w różnych pojazdach w grze. Pakiet uzupełnia I’m The Problem, czyli tytułowy utwór z albumu z 2025 roku autorstwa gwiazdy country Morgan Wallen.

Battlefield 6 zadebiutował w październiku i od razu okazał się sukcesem. W dniu premiery jednocześnie grało w niego rekordowe 747 tysięcy użytkowników. Za ścieżkę dźwiękową odpowiadał między innymi zespół Limp Bizkit we współpracy z kompozytorem Henrym Jacksonem. W pierwszym sezonie znalazły się także utwory innych przedstawicieli metalowych-rockowych brzmień, takich jak Godsmack i Drowning Pool. W ramach promocji gry Limp Bizkit wydali singiel Making Love To Morgan Wallen, co czyni obecność utworu Wallena w drugim sezonie prawdopodobnym nawiązaniem do tej współpracy. Zespół opublikował również Battlefield: The After-Party, czyli nową wersję motywu przewodniego gry. W wywiadzie dla kanału Hollywood Records w serwisie YouTube Jackson wspominał początki projektu: Na jednym z pierwszych spotkań rzuciłem pytanie: czy ktoś ma jakieś hasło-klucz? To nie była komedia romantyczna, tylko gra wideo, więc od razu padło słowo “destrukcja”. W produkcji i realizacji było dużo agresywnych technik. To nie jest grzeczna muzyka. Premiera drugiego sezonu była pierwotnie zaplanowana na ubiegły miesiąc, jednak została opóźniona, aby twórcy mogli udoskonalić zawartość po uwagach fanów. Producent Phil Girette w rozmowie z TechRadar zapowiedział: Drugi sezon jest zdecydowanie większy niż pierwszy. Mamy nowe mapy, które naszym zdaniem będą bardzo mocne. Dochodzą dodatkowe mechaniki rozgrywki. Wracają popularne pojazdy, jak Little Bird. Pojawi się też zupełnie nowy element w trybie REDSEC.

Niewykluczone, że w przyszłości w grze pojawi się więcej muzyki Limp Bizkit. Zespół potwierdził wiosną ubiegłego roku, że pracuje w studiu nad nowym materiałem. Ich ostatni album Still Sucks ukazał się w 2021 roku, dekadę po Gold Cobra. Tymczasem Slipknot zapowiedział premierę długo odkładanego projektu Look Outside Your Window, który ma trafić do sprzedaży w Record Store Day, 18 kwietnia. Materiał nagrano podczas sesji do albumu All Hope Is Gone z 2008 roku, a udział w nim wzięli między innymi wokalista Corey Taylor, DJ Sid Wilson, gitarzysta Jim Root oraz perkusista Shawn “Clown” Crahan. Posłuchajcie wspomnianych wyżej utworów, które trafiły do gry: