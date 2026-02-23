Wyciekł oficjalny tytuł nowej gry Dragon Ball? To wcale nie będzie zupełnie nowa seria

Czyżby to był błąd wydawcy, czy też twórcy celowo ukrywają prawdziwy tytuł swojej zapowiedzianej gry.

Wygląda na to, że Bandai Namco niechcący ujawniło tytuł kolejnej gry z uniwersum Dragon Ball. Wszystko wskazuje na to, że zapowiedziany jeszcze w styczniu projekt Dragon Ball: Age 1000 to w rzeczywistości Dragon Ball Xenoverse 3. Odkrycie szybko podchwycili fani, a cała sytuacja wywołała spore poruszenie w społeczności. Dragon Ball: Age 1000 to tak naprawdę Xenoverse 3? Na początku stycznia 2026 roku, podczas wydarzenia Genkidamatsuri, zaprezentowano Dragon Ball: Age 1000, czyli nową produkcję rozwijaną od siedmiu lat. Krótki zwiastun pokazał zupełnie nowego bohatera o białych włosach, ubranego w strój Capsule Corp, który potrafi przemieniać się w Super Saiyanina. Według Bandai Namco postać została zaprojektowana przez samego Akiro Toriyamę. W materiale nie zabrakło także odniesień do Goku i Vegety, co sugeruje ich obecność w grze. Premiera Age 1000 planowana jest na 2027 rok, jednak od czasu publikacji teasera twórcy nie ujawnili wielu nowych informacji.

Teraz Wario64 zauważył, że na oficjalnym kanale YouTube Bandai Namco Entertainment Southeast Asia pojawiła się playlista zatytułowana Dragon Ball Xenoverse 3, do której przypisano zwiastun Age 1000. Lista została szybko usunięta, lecz internauci zdążyli ją zauważyć i udokumentować. W opinii wielu graczy potwierdza to przypuszczenia, że projekt Age 1000 od początku był planowany jako kolejna odsłona serii Xenoverse, jednej z najpopularniejszych growych marek Dragon Balla. Xenoverse 2 wciąż otrzymuje dodatki DLC, jednak społeczność od dawna liczyła na pełnoprawną kontynuację. Wczytywanie ramki mediów.

Bandai Namco prawdopodobnie nie planowało jeszcze publicznego ujawnienia nazwy gry. Podczas Genkidamatsuri potwierdzono jednak, że więcej informacji o Project Age 1000 pojawi się 19 i 20 kwietnia na wydarzeniu Dragon Ball Games Battle Hour 2026. To właśnie tam gracze mogą doczekać się oficjalnej prezentacji Dragon Ball Xenoverse 3. Niektórzy fani zwracają uwagę, że udział Akiry Toriyamy w projekcie może oznaczać powrót do koncepcji fabularnych znanych z Dragon Ball Online, których akcja rozgrywała się w roku 1000 i przedstawiała dalsze losy Goku, Vegety oraz innych bohaterów. Część społeczności dopatruje się także wskazówek dotyczących tożsamości nowego protagonisty. Według spekulacji anonimowy Super Saiyan może być potomkiem Brolyego, co miałoby tłumaczyć jego transformację. Gracze przypominają, że relacja Brolyego i Cheelai była rozwijana w Dragon Ball Xenoverse 2, więc twórcy mogliby wykorzystać ten wątek jako fundament kolejnej odsłony.

