Trzeci Wolfenstein wciąż w planach. Historia jeszcze się nie domknęła

Patrycja Pietrowska
2026/02/06 17:00
0
0

Wolfenstein nie został porzucony.

Studio MachineGames nie porzuciło planów związanych z domknięciem trylogii Wolfenstein. Dyrektor studia, Jerk Gustafsson, potwierdził w rozmowie z GamesIndustry, że zespół wciąż zamierza wrócić do serii, którą rozwija od 2014 roku. Jednocześnie zaznaczył, że tempo produkcji gier w obecnej dekadzie sprawia, iż jego dalsza kariera może obejmować zaledwie kilka kolejnych projektów.

Wolfenstein: The New Order
Wolfenstein: The New Order

Trylogia Wolfensteina nadal otwarta. Twórcy nie mówią ostatniego słowa

Gustafsson przyznał, że proces tworzenia gier w 2026 roku jest znacznie bardziej czasochłonny niż wcześniej, co realnie ogranicza liczbę tytułów, nad którymi może jeszcze pracować. Szacuje on, że będą to maksymalnie dwie lub trzy produkcje. Zapytany wprost o to, czy wśród nich znajdzie się trzeci Wolfenstein, nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi, jednak wyraźnie podkreślił, że zespół nie uważa tej historii za zakończoną. Według niego celem studia od zawsze było domknięcie trylogii, choć moment realizacji tego planu pozostaje otwarty.

Chcieliśmy domknąć trylogię. Kiedy to się stanie, na ten temat nie chcę się wypowiadać. Może to być teraz, może później, ale na pewno jeszcze z nią nie skończyliśmy. Tyle mogę powiedzieć.

GramTV przedstawia:

Ostatnia odsłona Wolfensteina ukazała się w 2019 roku, jednak brak nowej części nie oznaczał bezczynności zespołu. MachineGames w tym czasie pracowało nad innym dużym projektem, czyli Indiana Jones and the Great Circle. Produkcja zadebiutowała w 2024 roku na konsolach Xbox, a rok później trafiła na PlayStation 5.

Szef MachineGames podkreśla, że jest dumny z dotychczasowych projektów i ceni sobie możliwość poszerzania kompetencji zespołu. Wspomniał nawet o potencjalnym zainteresowaniu tworzeniem gry mobilnej, choć zaznaczył, że wymagałoby to zupełnie innego zestawu umiejętności. Na ten moment studio nie potwierdziło oficjalnie prac nad kolejnym Wolfensteinem, jednak deklaracje kierownictwa sugerują, że zamknięcie trylogii wciąż pozostaje jednym z celów na przyszłość.

Źródło:https://insider-gaming.com/machinegames-still-plans-to-finish-the-wolfenstein-trilogy/

News
Wolfenstein
Machinegames
trylogia
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

