Właśnie tyle szef Warner Bros. zarobi na fuzji z Paramount

Jeszcze niedawno informowaliśmy o wielomiesięcznej sadze związanej z przyszłością Warner Bros. Discovery. Choć przez długi czas w grze była potencjalna fuzja z Netflix, ostatecznie to Paramount przekonał zarząd i doprowadził rozmowy do finału. Jak się okazuje, dla Davida Zaslava taki obrót spraw może mieć bardzo konkretny, finansowy wymiar.

David Zaslav stanie się miliarderem po tej fuzji

David Zaslav ujawnił w poniedziałkowym zgłoszeniu do SEC, że jego całkowite wynagrodzenie związane z fuzją wyniesie aż 886,8 mln dolarów. To kwota bliska miliardowi, o którym spekulowano od miesięcy – i jednocześnie jeden z najwyższych pakietów tego typu w branży medialnej. Co istotne, tak wysoka kwota wynika nie tylko z samej transakcji, ale także z wcześniej ustalonych premii i zapisów kontraktowych.