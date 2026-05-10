Ostatnia część trylogii science fiction z dobrymi informacjami. Pierwsze zdjęcie z planu nowej odsłony genialnej serii

Prace nad trzecią częścią trwają już od dłuższego czasu. W 2022 roku zapowiedziano, że film trafi do kin w 2025 roku, jednak projekt zaliczył kilka opóźnień. Teraz produkcja wreszcie weszła w kluczową fazę realizacji.
Pierwsze Ciche miejsce zadebiutowało w 2018 roku i opowiadało o rodzinie Abbottów, która próbowała przetrwać w świecie opanowanym przez śmiertelnie niebezpieczne istoty reagujące na dźwięk. Film okazał się ogromnym sukcesem kasowym, zarabiając ponad 340 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym zaledwie 17 milionów dolarów.
W drugiej części, którą również wyreżyserował Krasinski, historia skupiła się na Evelyn Abbott, granej przez Emily Blunt, oraz jej dzieciach. Produkcja z 2021 roku osiągnęła wynik 297 milionów dolarów przy budżecie szacowanym na 61 milionów dolarów, mimo że kina dopiero wracały do normalnego funkcjonowania po pandemii.
W 2024 roku do kin trafił prequel Ciche miejsce: Dzień pierwszy, pokazujący pierwsze dni inwazji obcych. Film zarobił 267 milionów dolarów na całym świecie przy budżecie wynoszącym 67 milionów dolarów. Choć nie koncentrował się na rodzinie Abbottów, jego sukces pokazał, że uniwersum wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów.
Przypomnijmy, że premierę Cichego miejsca 3 zaplanowano na 30 lipca 2027 roku.
