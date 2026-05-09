Reżyser Deadpool & Wolverine szykuje nowy film science fiction dla Netflixa. Historia o sygnale z kosmosu zapowiada się intrygująco

Shawn Levy pracuje nad nową produkcją science fiction dla platformy streamingowej.

Netflix pozyskał prawa do nowego oryginalnego projektu science fiction zatytułowanego Somewhere Out There. Scenariusz napisał Max Taxe, a za kamerą stanie Shawn Levy, twórca takich hitów jak Deadpool & Wolverine oraz Projekt Adam. Somewhere Out There – Shawn Levy kręci nowy film science fiction dla Netflixa Według najnowszych informacji projekt wzbudził ogromne zainteresowanie wśród wytwórni i platform streamingowych, co doprowadziło do zaciętej walki o prawa do realizacji. Ostatecznie zwycięsko z niej wyszedł Netflix.

Somewhere Out There ma być głęboko emocjonalnym science fiction. Produkcja jest porównywana do Nowego początku, przy którym Levy pełnił rolę producenta, a także do wspomnianego Projektu Adam. Fabuła skupi się na pogrążonym w żałobie ojcu, który po śmierci żony wysyła wiadomość w kosmos. Ku jego zaskoczeniu, ktoś lub coś odpowiada na ten sygnał. Już teraz mówi się, że kilkoro znanych aktorów rozważa udział w projekcie i jest zainteresowanych główną rolą.

Levy wyprodukuje film za pośrednictwem swojej firmy 21 Laps Entertainment wspólnie z Danem Levinem. Nadzór nad realizacją projektu będzie sprawować Becca Edelman, dzięki której scenariusz filmu wylądował w 21 Laps. Reżyser ma obecnie wyjątkowo intensywny okres. Niedawno zakończył zdjęcia do filmu Star Wars: Starfighter, w którym główną rolę gra Ryan Gosling. Premiera kinowa tej produkcji została zaplanowana na 28 maja 2027 roku. Poprzedni film Levy'ego, Deadpool & Wolverine, okazał się ogromnym sukcesem kasowym. Produkcja z udziałem Ryan Reynolds i Hugh Jackman zarobiła na całym świecie ponad 1,3 miliarda dolarów, stając się najbardziej dochodowym filmem z kategorią wiekową R w historii. Autor scenariusza, Max Taxe, pracuje już z 21 Laps nad kolejnym autorskim projektem zatytułowanym Ripple, w którym ma wystąpić Jack Quaid. Wcześniej napisał również scenariusz do filmu Moonshot.

Radosław Krajewski

