Reżyser Deadpool & Wolverine szykuje nowy film science fiction dla Netflixa. Historia o sygnale z kosmosu zapowiada się intrygująco

Radosław Krajewski
2026/05/09 08:30
Shawn Levy pracuje nad nową produkcją science fiction dla platformy streamingowej.

Netflix pozyskał prawa do nowego oryginalnego projektu science fiction zatytułowanego Somewhere Out There. Scenariusz napisał Max Taxe, a za kamerą stanie Shawn Levy, twórca takich hitów jak Deadpool & Wolverine oraz Projekt Adam.

Według najnowszych informacji projekt wzbudził ogromne zainteresowanie wśród wytwórni i platform streamingowych, co doprowadziło do zaciętej walki o prawa do realizacji. Ostatecznie zwycięsko z niej wyszedł Netflix.

Somewhere Out There ma być głęboko emocjonalnym science fiction. Produkcja jest porównywana do Nowego początku, przy którym Levy pełnił rolę producenta, a także do wspomnianego Projektu Adam.

Fabuła skupi się na pogrążonym w żałobie ojcu, który po śmierci żony wysyła wiadomość w kosmos. Ku jego zaskoczeniu, ktoś lub coś odpowiada na ten sygnał. Już teraz mówi się, że kilkoro znanych aktorów rozważa udział w projekcie i jest zainteresowanych główną rolą.

Levy wyprodukuje film za pośrednictwem swojej firmy 21 Laps Entertainment wspólnie z Danem Levinem. Nadzór nad realizacją projektu będzie sprawować Becca Edelman, dzięki której scenariusz filmu wylądował w 21 Laps.

Reżyser ma obecnie wyjątkowo intensywny okres. Niedawno zakończył zdjęcia do filmu Star Wars: Starfighter, w którym główną rolę gra Ryan Gosling. Premiera kinowa tej produkcji została zaplanowana na 28 maja 2027 roku.

Poprzedni film Levy'ego, Deadpool & Wolverine, okazał się ogromnym sukcesem kasowym. Produkcja z udziałem Ryan Reynolds i Hugh Jackman zarobiła na całym świecie ponad 1,3 miliarda dolarów, stając się najbardziej dochodowym filmem z kategorią wiekową R w historii.

Autor scenariusza, Max Taxe, pracuje już z 21 Laps nad kolejnym autorskim projektem zatytułowanym Ripple, w którym ma wystąpić Jack Quaid. Wcześniej napisał również scenariusz do filmu Moonshot.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/shawn-levy-original-sci-fi-with-somewhere-out-there-netflix-1236589195/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

