Devil May Cry i Papa Roach łączą siły. Drugi sezon anime ponownie w sidłach rocka

Drugi sezon Devil May Cry doczekał się nowego animowanego teledysku promującego nadchodzącą odsłonę serii. W materiale wykorzystano premierowy singiel See U in Hell, nagrany przez Papa Roach we współpracy z Hanumankind. Kontynuacja serialu trafi na platformę Netflix już 12 maja 2026 roku. Warto przypomnieć, że wcześniej kultowy utwór Last Resort zespołu Papa Roach został wykorzystany w zwiastunie pierwszego sezonu.

Singiel Papa Roach promuje anime Devil May Cry

Pierwszy sezon animowanej adaptacji zadebiutował na Netflixie 3 kwietnia, a informacja o powstaniu kontynuacji pojawiła się zaledwie tydzień później. Projekt został po raz pierwszy zapowiedziany we wrześniu 2023 roku jako “anime od Capcom, Studio Mir oraz Adi Shankar”. W tamtym czasie muzyczną promocją anime zajął się zespół Evanescence, który w tym roku będzie wydawał swoją kolejną płytę. Teraz do akcji wkracza Papa Roach, które do zwiastuna użycza świetnego singla See U in Hell.