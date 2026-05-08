Devil May Cry i Papa Roach łączą siły. Drugi sezon anime ponownie w sidłach rocka

Po pierwszym sezonie, który promował utwór Evanescence, przyszła pora na nowy singiel, tym razem od Papa Roach.
Drugi sezon Devil May Cry doczekał się nowego animowanego teledysku promującego nadchodzącą odsłonę serii. W materiale wykorzystano premierowy singiel See U in Hell, nagrany przez Papa Roach we współpracy z Hanumankind. Kontynuacja serialu trafi na platformę Netflix już 12 maja 2026 roku. Warto przypomnieć, że wcześniej kultowy utwór Last Resort zespołu Papa Roach został wykorzystany w zwiastunie pierwszego sezonu.
Singiel Papa Roach promuje anime Devil May Cry
Pierwszy sezon animowanej adaptacji zadebiutował na Netflixie 3 kwietnia, a informacja o powstaniu kontynuacji pojawiła się zaledwie tydzień później. Projekt został po raz pierwszy zapowiedziany we wrześniu 2023 roku jako “anime od Capcom, Studio Mir oraz Adi Shankar”. W tamtym czasie muzyczną promocją anime zajął się zespół Evanescence, który w tym roku będzie wydawał swoją kolejną płytę. Teraz do akcji wkracza Papa Roach, które do zwiastuna użycza świetnego singla See U in Hell.
Twórca serii, Adi Shankar, w ostatnich dniach komentował swoje plany i wizję dotyczącą nowego sezonu. W ubiegłym miesiącu opublikowano również główny zwiastun oraz nową grafikę promującą serial. Dla przypomnienia, Devil May Cry to popularna seria gier akcji typu hack-and-slash stworzona przez Hidekiego Kamiyę i rozwijana głównie przez Capcom. Fabuła skupia się na Dante, który jest łowcą demonów posiadającym nadprzyrodzone moce, a który to walczy z siłami zagrażającymi ludzkości.
Na koniec warto dodać, że Papa Roach od lat pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych zespołów nu metalowych i alternatywno-rockowych na świecie. Grupa zdobyła ogromną popularność dzięki albumowi Infest z 2000 roku oraz przebojowi Last Resort, który do dziś uznawany jest za jeden z hymnów rocka początku XXI wieku. Zespół regularnie eksperymentuje z brzmieniem, łącząc ciężkie riffy z nowoczesnym rockiem i elektroniką.
