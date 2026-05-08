Devil May Cry i Papa Roach łączą siły. Drugi sezon anime ponownie w sidłach rocka

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/05/08 14:20
Po pierwszym sezonie, który promował utwór Evanescence, przyszła pora na nowy singiel, tym razem od Papa Roach.

Drugi sezon Devil May Cry doczekał się nowego animowanego teledysku promującego nadchodzącą odsłonę serii. W materiale wykorzystano premierowy singiel See U in Hell, nagrany przez Papa Roach we współpracy z Hanumankind. Kontynuacja serialu trafi na platformę Netflix już 12 maja 2026 roku. Warto przypomnieć, że wcześniej kultowy utwór Last Resort zespołu Papa Roach został wykorzystany w zwiastunie pierwszego sezonu.

Pierwszy sezon animowanej adaptacji zadebiutował na Netflixie 3 kwietnia, a informacja o powstaniu kontynuacji pojawiła się zaledwie tydzień później. Projekt został po raz pierwszy zapowiedziany we wrześniu 2023 roku jako “anime od Capcom, Studio Mir oraz Adi Shankar”. W tamtym czasie muzyczną promocją anime zajął się zespół Evanescence, który w tym roku będzie wydawał swoją kolejną płytę. Teraz do akcji wkracza Papa Roach, które do zwiastuna użycza świetnego singla See U in Hell.

Twórca serii, Adi Shankar, w ostatnich dniach komentował swoje plany i wizję dotyczącą nowego sezonu. W ubiegłym miesiącu opublikowano również główny zwiastun oraz nową grafikę promującą serial. Dla przypomnienia, Devil May Cry to popularna seria gier akcji typu hack-and-slash stworzona przez Hidekiego Kamiyę i rozwijana głównie przez Capcom. Fabuła skupia się na Dante, który jest łowcą demonów posiadającym nadprzyrodzone moce, a który to walczy z siłami zagrażającymi ludzkości.

Na koniec warto dodać, że Papa Roach od lat pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych zespołów nu metalowych i alternatywno-rockowych na świecie. Grupa zdobyła ogromną popularność dzięki albumowi Infest z 2000 roku oraz przebojowi Last Resort, który do dziś uznawany jest za jeden z hymnów rocka początku XXI wieku. Zespół regularnie eksperymentuje z brzmieniem, łącząc ciężkie riffy z nowoczesnym rockiem i elektroniką.

Posłuchajcie singla Papa Roach i zobaczcie nową animację promocyjną serialu anime:

Źródło:https://animecorner.me/devil-may-cry-season-2-reveals-animated-mv-for-new-single-by-papa-roach/

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

