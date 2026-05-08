Wielki hit Netflixa sprzed trzech lat doczeka się kontynuacji. Nowe szczegóły ujawniają pierwsze zmiany fabularne

Nowe informacje pojawiły się przed tegoroczną edycją Annecy International Animation Film Festival, podczas której Netflix zamierza szerzej promować swoje nadchodzące projekty animowane. Serwis streamingowy zaprezentował także nowe grafiki z nadchodzącego sezonu oraz zdradził, czego widzowie mogą spodziewać się po nowych odcinkach.

Netflix ujawnił pierwsze szczegóły dotyczące drugiego sezonu serialu animowanego Niebieskooki samuraj. Produkcja, która po premierze błyskawicznie zdobyła ogromną popularność i uznanie krytyków, pokaże dalszy ciąg historii Mizu. Bohaterka opuści Japonię i wyruszy do Londynu, gdzie będzie kontynuować swoją brutalną drogę ku zemście.

Krwawa misja Mizu będzie kontynuowana w Londynie, gdzie bohaterka zmierzy się zarówno z nowymi sprzymierzeńcami, jak i dawnymi wrogami oraz własnymi demonami. W Japonii Akemi i Taigen będą próbować odnaleźć się w Edo Castle pod rządami nowego i niebezpiecznego szoguna, natomiast Ringo rozpocznie poszukiwania nowego celu w życiu.

Zgodnie z oficjalnym opisem fabuły, drugi sezon pokaże Mizu w zupełnie nowym otoczeniu. Jej podróż zaprowadzi ją do Londynu, gdzie nadal będzie ścigać ludzi odpowiedzialnych za jej cierpienie. Netflix zapowiada jednak, że serial nie porzuci całkowicie Japonii. Wątki pobocznych bohaterów nadal będą rozgrywać się w Edo. W opisie drugiego sezonu czytamy, że:

Twórcy serialu, Michael Green oraz Amber Noizumi, już wcześniej zapowiadali, że drugi sezon znacząco poszerzy skalę opowieści. Noizumi zdradziła, że choć miejsce akcji ulegnie zmianie, sama motywacja Mizu pozostanie taka sama. Zemsta nadal ma być dla niej najważniejszym celem. Według współtwórczyni bohaterka wierzy, że przynajmniej dwóch mężczyzn, których chce zabić, może przebywać właśnie w Londynie. Twórcy zasugerowali również, że część postaci uznanych wcześniej za martwe może jeszcze powrócić.

Na ten moment Netflix nie potwierdził daty premiery drugiego sezonu. Autorzy podkreślają jednak, że proces tworzenia serialu jest bardzo czasochłonny i wymaga ogromnej dbałości o szczegóły. Wszystko wskazuje więc na to, że fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość.

Pierwszy sezon serialu Niebieskooki samuraj okazał się jednym z największych animowanych sukcesów Netflixa ostatnich lat. Produkcja zdobyła nagrody podczas Annie Awards, Emmy Awards, American Cinema Editors Awards oraz Artios Awards. Serial otrzymał również nominacje do Peabody Awards i Astra TV Awards.

Twórcy nie ukrywają też, że mają ambitne plany związane z uniwersum. W przeszłości wspominali o możliwości stworzenia trylogii sezonów, a także potencjalnego spin-offu rozwijającego świat serialu.