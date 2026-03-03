Po 38 latach wraca ten brutalny, kiczowaty i w pełni kultowy horror. I to w rękach TEGO reżysera

Remake kultowego slashera Maniac Cop faktycznie powstaje. Za reżyserię odpowie postać nietuzinkowa – Nicolas Winding Refn. Twórca ma wejść na plan jesienią 2026 roku. Informację potwierdził twórca oryginału, William Lustig, który przy nowej wersji pełni funkcję producenta wykonawczego. Co więcej, projekt podobno znalazł już dystrybutora – jego nazwa ma zostać ogłoszona wkrótce.

Nadchodzi nowy Maniac Cop od reżysera Tylko Bóg wybacza

Pierwowzór z 1988 roku to dziś pełnoprawny klasyk kina klasy B. Film opowiadał o serii brutalnych morderstw w Nowym Jorku, za które odpowiadać miał policjant w mundurze. Produkcja zyskała status kultowej dzięki mrocznemu klimatowi, bezkompromisowej przemocy i motywowi skorumpowanego systemu, a także charakterystycznej, niemal mitycznej postaci „niezniszczalnego” gliniarza. Maniac Cop, znany w Polsce jako Maniakalny gliniarz, doczekał się sequeli i przez lata obrósł wiernym gronem fanów VHS-owej ery horroru.