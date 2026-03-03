To już pewne. Wiemy, co z kolejnym Gran Turismo

Rzeczone oferty pracy opatrzono taką wiadomością ze strony samego studia:

Tworzymy serię Gran Turismo już od ponad 25 lat. Najważniejszym powodem, dzięki któremu mogliśmy kontynuować tę pracę tak długo, jest istnienie naszej bazy graczy – wierzymy, że jest to dowód na to, iż ciężka praca, na którą poświęciliśmy całe nasze życie, naprawdę z nimi zarezonowała. Jesteśmy dumni, że przez te wszystkie lata, dzięki sztuce i technologii, udawało nam się urzeczywistniać wizje przyszłości.

Wciąż jednak uważamy, że pozostało jeszcze wiele do zrobienia, aby zapewnić naszym graczom najlepsze możliwe doświadczenia. Na tych z Was, którzy czują niekończącą się potrzebę tworzenia – by „kreować przyszłość poprzez sztukę i technologię” – czekamy w Polyphony Digital z Waszą pasją, umiejętnościami i pomysłami.

Polyphony Digital to firma produkująca oprogramowanie, będąca w 100% spółką zależną Sony Interactive Entertainment Inc. Planujemy, produkujemy i obsługujemy usługi skupione wokół serii symulatorów jazdy »Gran Turismo«, która do tej pory rozeszła się w łącznym nakładzie ponad 100 milionów egzemplarzy na całym świecie.