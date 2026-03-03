To już pewne. Wiemy, co z kolejnym Gran Turismo

Od premiery ostatniej gry z serii Gran Turismo minęły już 4 lata. No to co, pora na kontynuację?
Możliwe, że tak właśnie uznali twórcy z Polyphony Digital. A przynajmniej na to wskazują ich ruchy.
Deweloperzy do nowej gry Gran Turismo poszukiwani
Otóż studio Polyphony Digital zaczęło poszukiwania pracowników, publikując przy tym 18 ofert pracy. Co istotne, w rzeczonych ofertach dokładnie wspomniano, iż potrzebni są ludzie, którzy dołączą do zespołu produkcyjnego Gran Turismo. Poszukiwani są m.in. testerzy, graficy i nie tylko. Trudno nie odebrać tego jako jasną sugestię, że nowe GT właśnie się tworzy.
Rzeczone oferty pracy opatrzono taką wiadomością ze strony samego studia:
Tworzymy serię Gran Turismo już od ponad 25 lat. Najważniejszym powodem, dzięki któremu mogliśmy kontynuować tę pracę tak długo, jest istnienie naszej bazy graczy – wierzymy, że jest to dowód na to, iż ciężka praca, na którą poświęciliśmy całe nasze życie, naprawdę z nimi zarezonowała. Jesteśmy dumni, że przez te wszystkie lata, dzięki sztuce i technologii, udawało nam się urzeczywistniać wizje przyszłości.
Wciąż jednak uważamy, że pozostało jeszcze wiele do zrobienia, aby zapewnić naszym graczom najlepsze możliwe doświadczenia. Na tych z Was, którzy czują niekończącą się potrzebę tworzenia – by „kreować przyszłość poprzez sztukę i technologię” – czekamy w Polyphony Digital z Waszą pasją, umiejętnościami i pomysłami.
Polyphony Digital to firma produkująca oprogramowanie, będąca w 100% spółką zależną Sony Interactive Entertainment Inc. Planujemy, produkujemy i obsługujemy usługi skupione wokół serii symulatorów jazdy »Gran Turismo«, która do tej pory rozeszła się w łącznym nakładzie ponad 100 milionów egzemplarzy na całym świecie.
Ostatnią grą z cyklu jest wydane w 2022 roku Gran Turismo 7, które ukazało się jedynie na PlayStation 4 i PlayStation 5. Zresztą, żadna gra z serii nigdy nie ukazała się poza PS, pozostając dla Sony jedną z niewielu marek na wyłączność. Jeżeli zaś chodzi o nowe Gran Turismo, trudno zakładać, by premiera tej akurat gry nastąpiła wcześniej niż po wydaniu PlayStation 6.
