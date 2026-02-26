Resident Evil: Requiem w oczach krytyków. Pierwsze recenzje nie pozostawiają złudzeń

Fani serii czekali na nową grę pięć lat. Czy Resident Evil Requiem to wyraz świeżości, czy raczej recykling w serii?

Embargo spadło, a pierwsze recenzje nie pozostawiają wątpliwości – Resident Evil Requiem dowozi jakość, na którą fani czekali od lat. To jedna z najbardziej wyczekiwanych gier roku, a jej premiera 27 lutego elektryzuje posiadaczy kilku platform. Nowa odsłona serii trafiła na szeroką gamę sprzętów – w tym także na Nintendo Switch 2 – co tylko podkręca szerokie zainteresowanie.

Resident Evil Requiem – bardzo dobre recenzje nowej odsłony słynnej serii

Na powrót do głównej linii cyklu gracze czekali pięć lat, od debiutu Resident Evil Village. Tym razem Capcom postawił na połączenie klasycznego TPP z perspektywą FPP znaną z dwóch poprzednich części. Powrót Leona S. Kennedy’ego przy akompaniamencie Grace najwyraźniej spełnił oczekiwania krytyków. W serwisie Metacritic wersja na PS5 ma obecnie 86 punktów, edycja na Xboxa może pochwalić się wynikiem 92, a PC depcze jej po piętach wynikiem 91.