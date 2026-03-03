Ten film może przywrócić wiarę w oryginalne produkcje. Najlepiej oceniany film Pixar od lat

Studio Pixar może wreszcie odetchnąć z ulgą. Najnowsza animacja wytwórni, Hopnięci, zbiera znakomite recenzje i już teraz jest najlepiej ocenianą produkcją studia od sześciu lat.

Embargo na opinie krytyków właśnie spadło, a pierwsze werdykty są bardzo pozytywne. Hopnięci najwyraźniej bardzo się podoba. A trzeba podkreślić, że kilka ostatnich filmów studia miało pod tym względem pod górkę, co przekładało się na mało satysfakcjonujące wyniki w kinach. Czy tym razem pozytywne opinie zaowocują sukcesem artystycznym i frekwencyjnym?

Hopnięci – już w ten weekend w kinach. Recenzje są bardzo dobre

W serwisie Rotten Tomatoes film Hopnięci może pochwalić się wynikiem 97% przy aż 70 recenzjach, co jest rezultatem imponującym nawet jak na standardy Pixara. Z kolei w Metacritic produkcja uzyskała średnią 77/100. Jeśli noty się utrzymają, Hopnięci okaże się najwyżej ocenianym tytułem studia od czasu Co w duszy gra. Warto dodać, że ubiegłoroczny film, Elio, mógł pochwalić się wynikiem 66 pkt. A to film, dodajmy, nominowany do Oscara.