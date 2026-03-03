Ten film może przywrócić wiarę w oryginalne produkcje. Najlepiej oceniany film Pixar od lat

Studio Pixar może wreszcie odetchnąć z ulgą. Najnowsza animacja wytwórni, Hopnięci, zbiera znakomite recenzje i już teraz jest najlepiej ocenianą produkcją studia od sześciu lat.
Embargo na opinie krytyków właśnie spadło, a pierwsze werdykty są bardzo pozytywne. Hopnięci najwyraźniej bardzo się podoba. A trzeba podkreślić, że kilka ostatnich filmów studia miało pod tym względem pod górkę, co przekładało się na mało satysfakcjonujące wyniki w kinach. Czy tym razem pozytywne opinie zaowocują sukcesem artystycznym i frekwencyjnym?
Hopnięci – już w ten weekend w kinach. Recenzje są bardzo dobre
W serwisie Rotten Tomatoes film Hopnięci może pochwalić się wynikiem 97% przy aż 70 recenzjach, co jest rezultatem imponującym nawet jak na standardy Pixara. Z kolei w Metacritic produkcja uzyskała średnią 77/100. Jeśli noty się utrzymają, Hopnięci okaże się najwyżej ocenianym tytułem studia od czasu Co w duszy gra. Warto dodać, że ubiegłoroczny film, Elio, mógł pochwalić się wynikiem 66 pkt. A to film, dodajmy, nominowany do Oscara.
Cytujemy kilka recenzji. Warto zwrócić uwagę, że krytycy zauważają w filmie głębsze przesłanie:
W filmie Hopnięci, jednym z najlepszych filmów Pixara tej dekady, skierowany jest bezpośredni apel do widzów, zarówno młodych, jak i starszych, o wagę ochrony przyrody i zrozumienie, że wszystkie żywe istoty są częścią czegoś większego. – Matt Oakes
Rzadko się zdarza, aby polityczna walka o władzę tak bezceremonialnie maskowała się jako rozrywka dla dzieci. – Marshall Shaffer
Hopnięci ma wszystkie cechy klasycznej serii Pixara. W jakiś sposób ten fantastyczny film nie jest przeładowany tematami dotyczącymi zamiany ciał ludzi i zwierząt, aktywizmu ekologicznego i emocjonalnej więzi z naturą. – Carla Hay
GramTV przedstawia:
O czym opowiadają Hopnięci? To historię Mabel – dziewczynki kochającej zwierzęta, która przenosi swój umysł do ciała mechanicznego bobra, by przeniknąć do świata zwierząt. Całość utrzymana jest w konwencji komedii z motywem zamiany ciał. W obsadzie głosowej znaleźli się m.in. Jon Hamm, Bobby Moynihan oraz Piper Curda.
Za reżyserię odpowiada Daniel Chong, twórca serialu Między nami, misiami, który po raz pierwszy staje za sterami pełnometrażowej animacji Pixara. Dla studia to ważny moment – po gigantycznym sukcesie W głowie się nie mieści 2 (1,7 mld dolarów wpływów) przyszło bolesne rozczarowanie w postaci finansowej porażki Elio.
Hopnięci mają zadebiutować w kinach 6 marca 2026 roku. Prognozy mówią o otwarciu na poziomie 50 mln dolarów w pierwszy weekend. Jeśli entuzjazm widzów dorówna opiniom krytyków, Pixar może mieć w rękach pierwszy od lat oryginalny hit, który przywróci wiarę w kreatywną formę studia.