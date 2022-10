Co z Wiedźminem 3 na PS5 i XSX? CDP RED ma „wkrótce” podzielić się informacjami

CD Projekt RED sprawiło wczoraj niemałą niespodziankę i poinformowało, że trwają prace nad remakiem pierwszej odsłony serii Wiedźmin. Tymczasem część graczy zastanawia się, kiedy rodzimy deweloper ujawni datę premiery aktualizacji gry Wiedźmin 3: Dziki Gon dedykowanej dla konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Okazuje się, że polskie studio zamierza w najbliższym czasie podzielić się nowymi informacjami na temat wspomnianego patcha.

Wiedźmin 3 na PlayStation 5 i Xbox Series X „wkrótce” z nowymi informacjami

W odpowiedzi na pytanie jednego z użytkowników Twittera deweloperzy z CD Projekt RED poinformowali, że „wkrótce” mamy otrzymać nowe szczegóły na temat gry Wiedźmin 3: Dziki Gon w wersji na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami polskiego studia wspomniana aktualizacja ma pojawić się jeszcze w tym roku, dlatego nie powinno nikogo dziwić, że zespół przygotowuje się do konkretnych ogłoszeń.



Warto wspomnieć, że według nieoficjalnych informacji aktualizacja gry Wiedźmin 3: Dziki Gon dedykowana dla konsol obecnej generacji ma pojawić się na początku grudnia. Wspomniana data jest całkiem prawdopodobna, ale na ten moment nie pozostaje nam nic innego, jak cierpliwie czekać na oficjalne informacje ze strony CD Projekt RED.



Przypomnijmy, że Wiedźmin 3: Dziki Gon zadebiutował na rynku w maju 2015 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. W październiku 2019 roku przygody Geralta z Rivii pojawiły się również na Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Wiedźmin 3: Dziki Gon – recenzja. Zachęcamy też do zapoznania się z wrażeniami z portu na konsolę Nintendo Switch pod tym adresem.

