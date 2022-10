Wiedźmin 3 na PS5 i XSX na początku grudnia? Nowe plotki na temat aktualizacji

Na koniec przypomnijmy, że Wiedźmin 3: Dziki Gon zadebiutował na rynku w maju 2015 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. W październiku 2019 roku przygody Geralta z Rivii pojawiły się również na Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Wiedźmin 3: Dziki Gon – recenzja. Zachęcamy też do zapoznania się z wrażeniami z portu na konsolę Nintendo Switch pod tym adresem.