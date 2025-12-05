Aktualizacja gotowa, ale twórcy nie zdążyli przygotować wszystkiego. Fani Path of Exile 2 będe musieli uzbroić się w cierpliwość

Aktualizacja 0.4.0 dodaje druida i nową ligę, ale bez obiecywanej rewolucji w endgame.

Grinding Gear Games oficjalnie przedstawiło pełną zawartość aktualizacji 0.4.0 do Path of Exile 2. Patch The Last of the Druids wprowadza długo wyczekiwaną klasę, rozbudowaną mechanikę ligową i liczne usprawnienia techniczne. Twórcy potwierdzają jednak, że największe zmiany dotyczące endgame’u nie były gotowe na czas.

Path of Exile 2 – zawarto ść najnowszej łatki

Wraz z premierą wersji 0.4.0 do gry trafia druid – jedna z najtrudniejszych do zaprojektowania klas, jak podkreśla Jonathan Rogers. Postać korzysta ze zmiany formy, pozwalając graczom walczyć jako wilk, niedźwiedź lub wiwerna, a dodatkowe funkcje oferują dwie klasy Ascendancy: The Shaman oraz The Oracle. Patch dodaje również start nowej ligi Fate of the Vaal, której złożone systemy opierają się na budowaniu własnej świątyni i pokonywaniu jej kolejnych układów.