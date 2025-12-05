Zaloguj się lub Zarejestruj

Aktualizacja gotowa, ale twórcy nie zdążyli przygotować wszystkiego. Fani Path of Exile 2 będe musieli uzbroić się w cierpliwość

Mikołaj Berlik
2025/12/05 10:45
Aktualizacja 0.4.0 dodaje druida i nową ligę, ale bez obiecywanej rewolucji w endgame.

Grinding Gear Games oficjalnie przedstawiło pełną zawartość aktualizacji 0.4.0 do Path of Exile 2. Patch The Last of the Druids wprowadza długo wyczekiwaną klasę, rozbudowaną mechanikę ligową i liczne usprawnienia techniczne. Twórcy potwierdzają jednak, że największe zmiany dotyczące endgame’u nie były gotowe na czas.

Path of Exile 2 – zawartość najnowszej łatki

Wraz z premierą wersji 0.4.0 do gry trafia druid – jedna z najtrudniejszych do zaprojektowania klas, jak podkreśla Jonathan Rogers. Postać korzysta ze zmiany formy, pozwalając graczom walczyć jako wilk, niedźwiedź lub wiwerna, a dodatkowe funkcje oferują dwie klasy Ascendancy: The Shaman oraz The Oracle. Patch dodaje również start nowej ligi Fate of the Vaal, której złożone systemy opierają się na budowaniu własnej świątyni i pokonywaniu jej kolejnych układów.

W aktualizacji nie zabrakło też mniejszych usprawnień: silnie odchudzono mgłę Delirium, zwiększono wydajność gry nawet o 25%, dodano nowe unikalne przedmioty, a balans postaci objął niemal wszystkie Ascendancy i 90 umiejętności. Wiele elementów endgame’u, w tym reorganizacja progresji i dalsze prace nad Atlasem, przesunięto jednak na wersję 0.5.0.

Twórcy potwierdzają, że Path of Exile 2 nadal ma zadebiutować w wersji 1.0 w przyszłym roku. To odważna deklaracja, biorąc pod uwagę liczbę brakujących elementów, jednak Rogers utrzymuje, że prace nad kluczowymi systemami są w toku. Aktualizacja 0.4.0 pojawi się 12 grudnia o 20:00, a do 15 grudnia gracze będą mogli testować nową wersję bez zakupu wczesnego dostępu.

Mikołaj Berlik
