Wiedźmin Remake zapowiedziany! RED-zi ogłosili powstanie gry na Unreal Engine 5

Nowa wersja Wiedźmina powstaje pod roboczą nazwą „Canis Majoris”, który to projekt został ujawniony już kilka tygodni temu. Twórcy proszą o cierpliwość w sprawie tego tytułu, gdyż pragną dostarczyć najwyższą jakość i zadbać o wszelkie szczegóły, na co potrzebują czasu. Dlatego też w najbliższym czasie nie będą szczegółowo omawiać postępu prac nad grą.

Wiedźmin to był początek CD PROJEKT RED, od tego się wszystko dla nas zaczęło. To była nasza pierwsza gra i przełomowy moment dla studia. Remake jest równie ważny, bo będzie dla nowego pokolenia graczy okazją, by po raz pierwszy przeżyć początek historii Geralta – powiedział Adam Badowski, szef studia CD PROJEKT RED. Dobrze znamy zespół Fool’s Theory, są wśród nich nasze koleżanki i koledzy, którzy pracowali z nami przy serii. Przede wszystkim to szalenie ambitni ludzie tworzący świetne gry. Znają materiał źródłowy i zdają sobie sprawę, że na ten remake gracze liczą od dawna. To dopiero początki tego projektu, ale wierzę, że warto będzie czekać.